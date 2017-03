cinema ponto de vista infantil

VIVER&

homenagem ao cinema 'O Poderoso Chefinho' em cartaz na região

O filme é ainda uma homenagem ao cinema; com referências a clássicos como 'Indiana Jones' e 'E.T.'



De onde vêm os bebês? Uma das perguntas mais antigas do mundo é a aposta da Dreamworks para os cinemas. Depois do recente "Cegonhas" (2016), chega aos cinemas "O Poderoso Chefinho", animação que estreia hoje nas salas da região.

No filme do diretor Tom McGrath, a resposta a pergunta pode soar um tanto excêntrica. Recém-nascidos vêm de uma fábrica gigante onde são montados, testados e enviados às famílias.

Assim, Tim é um menino de sete anos de idade e com a chegada um novo membro da família, percebe que acabou a "mordomia" em casa. Mas na mente da criança, a coisa vai além: o bebê recém-chegado é, na verdade, um espião de fraldas e tem pretende obter informações sigilosas dos seus pais com o objetivo de roubar deles todo o amor e a atenção!

O interessante é que o longa usa a imaginação do menino para criar um universo paralelo e imaginativo. Então, a sala, por exemplo, em um piscar de olhos vira um parque de dinossauros ou uma nave espacial. E logo tudo inclusive passa a ser tratado como real, mesmo as cenas mais absurdas. Isso, aliás, pode gerar no espectador a dúvida sobre a veracidade daquilo que se está vendo. Mas fato é que trata-se de um filme narrado por um roteirista sem limites nessa criação.

Homenagem.

Ainda que seja um filme infantil, uma vez que usa o universo lúdico das crianças em sua estrutura, o filme está longe de ser bobo. A aventura traz, aliás, uma grande homenagem ao cinema.

Adultos poderão identificar referências aos filmes "Poderoso Chefão" (1972), "Indiana Jones" (1981) e "E.T. - O Extraterrestre" (1982), entre outros clássicos que marcaram a infância de uma geração.

Mc Grath, que tem no currículo "Madagascar" (2005) e participações em "Monstros Vs. Alienígenas" (2009) e "Gato de Botas" (2011), sabe misturar gêneros e linguagens cinematográficas dentro da animação, o que ajuda a manter o ritmo do filme.

O olhar infantil permeia o "O Poderoso Chefinho" do início ao fim, inclusive o ângulo exibido é sempre na perspectiva da criança, como se ela fosse a narradora. Certamente este não será a melhor animação do ano, mas consegue levar o espectador a outra dimensão. É uma aposta certa.