Cinema Perigo no mar

VIVER&

- 04:25

'Aguas rasas' está em cartaz na região Longa traz Blake Lively no papel da surfista atacada por um tubarão



"Águas Rasas" é um filme de tubarão. Mas não só. É também uma obra sobre a luta pela sobrevivência. Mais do que uma heróina lutando contra monstros, o longa traz uma jornada.

Na trama, Nancy (Blake Lively) é uma jovem que larga o curso de medicina após a morte da mãe. Em busca de suas memórias --e como uma homnenagem--, ela procura uma praia secreta em um lugar paradisíaco, onde sua mãe um dia esteve há décadas.

Então, a garota passa o dia surfando até que... É atacada por um tubarão. Ferida, ela consegue se salvar sobre um recife de corais não muito longe da costa. Mas o animal permanece rondando-a. Nancy, então, tem de bolar um plano para conseguir escapar antes que a maré suba.

Ágil e criativo, o filme tem cerca de 90 minutos e usa artifícios visuais bastante interessantes: há posts no Instagram e conversas via FaceTime. Esse foi um artíficio encontrado pelo diretor Jaume Collet-Serra para trazer outros personagens para a tela, com a irmã e o pai da protagonista.

Crítica.

Há ainda informações sobre a maré, o que ajudam na hora de acompanhar a agonia da personagem. E, até uma câmera GoPro é usada nas filmagens. Mérito do diretor de fotografia, Flavio Martínez Labiano, que consegue mesclar tais imagens com a utilização das câmeras profissionais.

Único pecado de "Aguas Rasas" é querer dar um sentido a toda a aventura de Nancy. Tanto a história da mãe quanto as conversas com o pai parecem enrolação. Erro do roteirista, Anthony Jaswinski, que tenta transformar sua luta pela sobrevivência em algo maior. Acaba por parecer artificial.