cinema nova geração

'logan' está em cartaz no cinema da região Filme marca despedida de Hugh Jackman do personagem que viveu nos últimos nove anos

"O Brasil tem apoiado muito o Wolverine e o X-Men. Eu queria muito vir aqui para dizer obrigado", disse Hugh Jackman na coletiva de imprensa de lançamento do filme "Logan", em São Paulo, no último mês. A visita do astro do cinema ao país é acompanhada de certa nostalgia. Esta é a última vez --depois de nove anos-- que o público verá o ator vivendo o X-Men Wolverine. Jackman já anunciou que não voltará a interpretar o personagem, mas confessa saudoso: "Eu nunca vou deixar de ser o Logan e ele nunca vai me deixar".

O filme, cuja premiere mundial aconteceu no Festival de Berlim, em fevereiro, estreia oficialmente hoje nos cinemas da região. E as expectativas são as melhores.

"Eu fico emotivo de ver o quanto cresci com esse papel, o quanto ele me ensinou. Sempre senti que existia uma história mais profunda sobre o personagem", contou Jackman para o jornalistas. "É a primeira vez que tive a sensação de gerar algo, mesmo não escrevendo ou dirigindo o filme".

Saudosismo.

"Logan" é definitivamente um marco no universo das adaptações cinematográficas dos quadrinhos. O filme é cheio de simbolismos. E, nele, Wolverine passa o bastão para a nova geração de mutantes personificada em Laura Kinney /X-23, vivida pela jovem atriz Dafne Keen.

A produção foi baseada na minissérie de quadrinhos "Velho Logan" e vale lembrar os puristas que, desde o início, as versões cinematográficas da franquia não batem com as HQ originais, até por causa de questões comerciais. A Fox tem os direitos dos mutantes enquanto a Marvel é a responsável pelo Capitão América e Hulk, personagens centrais do quadrinho original.

Inclusive Laura/X-23 surgiu na série animada, e só foi posteriormente aos quadrinhos --aliás, ela jamais esteve em "Velho Logan".

Trama.

A história agora se passa em 2029. Logan ganha a vida como chofer de limousine e cuida do idoso Charles Xavier (Patrick Stewart).

Até que o herói é procurado por Gabriela (Elizabeth Rodriguez), uma mexicana responsável pela tutela da menina Laura e precisa da ajuda do X-Men para salvá-la dos interesses do mercenário Donald Pierce (Boyd Holbrook).

Em tempo, a menina Laura é a 23ª tentativa de se "produzir" um novo guerreiro feito de adamantium, mesma substância (liga metálica) que tem dentro do Wolverine. E, desta vez, parece que o experimento deu certo.

Com o temperamento explosivo de Wolverine, Laura é violenta e promete pôr ordem no universo. É ela que deve, aliás, comandar a franquia a partir de agora -- devemos aguardar os próximos nove filmes da franquia com a garota à frente? Inclusive, é bastante simbólico sair "ele" e entrar "ela", não?

Fato é que o longa é a homenagem que Jackman merecia ao se despedir do clássico personagem.

"Meu sonho é que a gente consiga fazer as pessoas olharem o filme de maneira revolucionária. Ele é muito autêntico. Rezo para o fãs do Wolverine falarem: 'Finalmente, é esse Wolverine que eu quero ver'", afirmou.

Que assim seja!