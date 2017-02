Cinema Negras na nasa

VIVER&

- 03:34

'Estrelas além do tempo' estreia na região Na trama, três mulheres vencem a barreira racial e se destacam em meio a corrida espacial

reconhecimento



O longa reconhece publicamente a importãncia dessas

três mulheres para

os Estados Unidos



Mais impressionante do que as habilidades matemáticas de Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monáe), é saber que as histórias contadas no longa "Estrelas Além do Tempo" são histórias reais.

Aliás, é esse o mérito do longa que estreia hoje nos cinemas da região: mostrar a jornada de três mulheres negras americanas que quebraram barreiras no auge da segregação racional nos Estados Unidos e ingressaram na Nasa, a agência espacial americana.

Preconceito, falta de reconhecimento, baixos salários e até banheiros exclusivos para pessoas negras fizeram parte da vida delas ao longo de suas trajetórias.

No entanto, muito longe de qualquer questão racial, elas assumiram importantes funções dentro do contexto Guerra Fria. E participaram, de maneira direta ou indireta, da corrida espacial (EUA x URSS) ocorrida na época e que culminou no lançamento do astronauta John Glenn, primeiro americano a orbitar a Terra.

Assim, Mary lutou para ser a primeira engenheira da Nasa, Dorothy se tornou a primeira supervisora da agência; e Katherine é a matemática que se infiltrou no time dos homens responsáveis pelas primeiras missões tripuladas ao espaço.

Ao longo da narrativa, cada uma das três mulheres tem o seu tempo para brilhar. E é impossível não torcer por elas. Há ainda uma boa mescla sobre a vida pessoal e profissional, que serve para humanizá-las ainda mais.

Sucesso.

O longa é o segundo da carreira do diretor Theodore Melfi e foi inspirado no livro homônimo de Margot Lee Shetterly, lançado em 2016.

"Estrelas além do tempo" foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro e concorre também aos prêmios de Melhor Filme --o que surpreendeu os críticos-- e Melhor Atriz Coadjuvante, para Octavia Spencer.

Se na premiação ele não deve levar a principal estatueta, nas bilheterias americanas o público já deu seu "feedback".

O filme desbancou "Rogue One - Uma História Star Wars", do topo das bilheterias. Aliás, o drama mostrou que há espaço para protagonistas negras. Produzido com US$ 25 milhões, arrecadou US$ 100 milhões em 20 dias. Definitivamente, vale a pena.