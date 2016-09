Cinema mônica em 'live action'

VIVER&

A Turma da Mônica Jovem ganhará nova versão em live action, ou seja, com atores reais. O projeto, a cargo da Bossa Nova Films, é de uma trilogia envolvendo Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali.

O primeiro filme deve ser lançado em 2018, mas ainda não há diretores contratados.

Na Comic-Con Experience deste ano, o CEO da empresa, Eduardo Tibiriçá, revelou que o filme trará também um novo personagem, criado especialmente para o longa-metragem, mas que passará a partir de então a frequentar também os quadrinhos.

Novidades.

Este é, na verdade, o segundo filme live action envolvendo a turma da Mônica, que até o momento estrelou apenas animações -- algumas de bastante sucesso, como "A Princesa e o Robô" (1984).

Em 2015, também na Comic-Con Experience, o próprio ilustador Maurício de Sousa revelou que estava em produção a versão com atores da graphic novel "Laços", cuja direção caberá a Daniel Rezende, do ainda inédito longa "O Rei das Manhãs".

Neste último caso, os personagens serão apresentados como crianças mesmo. Ainda não tem data prevista para o lançamento.