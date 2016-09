Cinema malandragem

VIVER&

O roubo da taça Jules Rimet, em 1983, contém elementos que só poderiam existir aqui, país com noções muito particulares sobre a malandragem e a corrupção.

Somam-se: o crime cometido por ladrões inexperientes, a segurança ineficaz do prédio onde estava a taça, a investigação mal conduzida pela polícia e a associação entre crime, política e futebol... Tudo isso faz parte da história contada em "O Roubo da Taça", em cartaz nos cinemas da região.

Aliás, um dos acertos do diretor Caíto Ortiz, foi tratar a história como comédia de erros. Outro foi não idealizar os personagens. Todos são igualmente ridículos e seus atos só funcionam por causa da incompetência dos que os cercam. A lógica é simples: um personagem passa a perna num segundo, que prejudica um terceiro, e logo estão todos afundados.

Enredo.

Para quem não conhece a história, a taça Jules Rimet foi entregue ao Brasil após a Copa do Mundo de 1970, quando a seleção brasileira de futebol conquistou três campeonatos consecutivos.

No entanto, o troféu foi levado da sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, em 19 de dezembro de 1983. Há quem diga que a taça foi derretida, mas rumores põem em dúvida a versão.

No longa, Peralta (Paulo Tiefenthaler) é um corretor de seguros que passa a sofrer pressões de todos os lados: em casa, sua namorada Dolores (Taís Araujo) quer se casar, no entanto, cheio de dívidas, tudo o que ele quer é adiar o casório. Aliás, ele adoraria sumir!

Então, para resolver os seus problemas, eis que Peralta tem um plano: com a ajuda de seu amigo Borracha (Danilo Grangheia), decide roubar a tal taça de dentro dos cofres da CBF.

Crítica.

O elemento que mais chama a atenção no filme é o trabalho de câmera belíssimo, incomum em comédias.O diretor de fotografia optou por seguir os personagens em "steadycam", percorrendo corredores e cômodos de modo a captar todo o caos visual e sonoro daquela época.

O filme comprova que é possível fazer humor apenas com imagens. Assim, o roteiro não é obrigado a recorrer a piadas fáceis e nem a trilha sonora avisa ao público quando rir.

Pena que no final, o ritmo desacelere. Mas é compreensível uma vez que a cena da interação entre Peralta, Dolores e o argentino Armando (Fábio Marcoff), que derrete a taça, é engraçada demais para dar espaço a outros aspectos.

"O Roubo da Taça" é uma comédia eficaz, inteligente e bem filmada. Vale o ingresso.

'O Roubo da Taça'



(Comédia, Brasil, 12 anos)



Diretor: Caíto Ortiz

Elenco: Paulo Tiefenthaler, Taís Araújo, Danilo Grangheia, Milhem Cortaz e Mr. Catra

Avaliação: muito bom