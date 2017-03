Cinema hollywood só fala em trump?

VIVER&

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ontem que a confusão no fim da cerimônia do Oscar foi causada pela obsessão que Hollywood tem por ele. "Acho que estavam tão focados em política que não conseguiram colocar a cerimônia em ordem no final", disse ele em entrevista ao site "Breitbart News".

No momento do anúncio do principal prêmio da noite, Melhor Filme, um envelope errado foi dado aos apresentadores, que anunciaram "La La Land - Cantando Estações" como vencedor, quando o prêmio, na verdade, deveria ser entregue a "Moonlight - Sob a Luz do Luar".

"Foi um pouco triste, tirou um pouco o glamour do Oscar e não parecia uma noite muito glamourosa. Já estive no Oscar, tinha algo muito especial faltando, e terminar daquele jeito foi triste", continuou o presidente americano.

Críticas.

A cerimônia foi pontuada por uma série de críticas a Trump em discursos de atores realizados no palco da premiação.

A PriceWaterHouseCoopers, empresa que audita o Oscar, disse que a gafe foi causada por um funcionário que entrega os envelopes aos apresentadores.