cinema dias de solidão

Filme 'Moonlight - sob a luz do luar' continua em cartaz em cinemas da região

Assista trailer do longa no site de OVALE; filme ganhou os prêmios de Ator Coadjuvante e Roteiro Adaptado

"Todo criolo é uma estrela". Essa é uma das primeiras frases que se ouve em "Moonlight - Sob a Luz do Luar". O filme, vencedor do Oscar 2017 como Ator Coadjuvante, Roteiro Adaptado, e, sobretudo, Melhor Filme, continua essa semana em cartaz em alguns cinemas da região.

A frase, na verdade, é um verso da música homônima, "Every nigger is a Star", de Boris Gardiner, artista que usou o termo pejorativo, "criolo", para inflar a autoestima de sua comunidade. "Moonlight" é um importante instrumento de voz para os negros.

Escrito e dirigido por Barry Jenkins, o longa traz a história do tímido Chiron (Alex Hibbert), que mora em um lugar pobre de Miami, nos anos 1980, em meio a explosão do tráfico de drogas, em especial o crack.

O garoto é taxado como bicha desde pequeno, embora ele sequer saiba o que isso signifique. Na adolescência (agora Ashton Sanders no comando), Chiron se torna ainda mais introspectivo a medida que o bullying aumenta. Até que, em sua terceira fase, o então jovem se torna "Black" (Trevante Rhodes), líder do tráfico de drogas local.

Ao longo das três fases, as questões raciais e preferências sexuais ganham contornos complexos. E aí mora a trunfo do filme.

Barulho.

O longa foi alvo de polêmicas. Uma corrente no WhatsApp o condenava por considerar sua temática gay. "Essa criança é acolhida por um desconhecido que passa a cuidar dela até a adolescência ensinando-a a seguir o caminho do homossexualismo. O diretor mostra para o telespectador um menino sofrido que encontra a 'felicidade' se unindo a outro homem", diz texto. "Foi o filme que o mundo inteiro rejeitou por denegrir os princípios da maior criação Divina: A Família", continua.

Mas não se engane: o texto é um equívoco. "Moonlight" traz as descobertas realizadas em momentos distintos da vida e o protagonista passa a trama inteira tentando definir sua identidade em um mundo violento.

E o longa está longe de ser um fiasco. Com um custo estimado em US$ 1,5 milhão, só no Brasil ele arrecadou R$ 2,9 milhões até o último domingo (5). No mundo, US$ 41,8 milhões até o momento.

Discurso.

Após uma confusão com os envelopes na entrega do Oscar, em que foi anunciado erroneamento "La La Land" como vencedor do prêmio de Melhor Filme, Jenkins ficou tão comovido que não conseguiu fazer no palco o discurso que havia planejado.

Em entrevista ao "The Hollywood Reporter", o diretor divulgou as palavras que escreveu para a ocasião e é uma defesa e tanto ao longa:

"Tarell e eu somos Chiron. Nós somos aquele garoto. E, quando você assiste 'Moonlight', você não supõe que um garoto que cresceu como e onde crescemos iria crescer e criar uma obra de arte que ganha o Oscar.

"Eu falei muito disso, e eu tive de admitir é que introjetei aquelas limitações em mim mesmo, eu neguei aquele sonho a mim mesmo. Não você, não qualquer outra pessoa - eu. E então, a todas as pessoas que, assistindo a isso, se enxergarem em nós, deixem que isso seja um símbolo, uma reflexão que leve vocês a amar a si próprios.

"Porque fazer isso pode ser a diferença entre sonhar e, de alguma forma, graças à Academia, realizar sonhos que vocês nunca se permitiram ter. Amor".