Cinema de olho na web

'internet - O filme' estreia na região Longa de Rafinha Bastos reúne na telona alguns dos influenciadores digitais mais 'bombados'

Segundo os diretores ainda não se sabe se haverá continuação, mas se acontecer, parte do elenco será mantido

A tentativa de adaptar a estética da internet para o cinema não é novidade. De olho no público jovem, produções têm buscado escalar webcelebridades para os seus roteiros. A youtuber Kéfera Buchmann, de "É Fada" (2016), que o diga!

O filme "Internet - O Filme" surfa nessa onda. Com direção de Rafinha Bastos, Dani Garuti e Mirna Nogueira, o longa que estreia hoje nos cinemas da região traz alguns dos principais influenciadores digitais.

Entre eles, Rafael Cellbit, Felipe Castanhari, Paulinho Serra, Cauê Moura, Pathy dos Reis, Thaynara OG, Vitor Meyniel, Mr Catra, Palmirinha, Maurício Meirelles, PC Siqueira, Gordox, Rafael Cellbit, Mr Poladoful, Gabi Lopes, T3ddy e Cocielo, além do próprio Rafinha Bastos.

Divisão.

Em oito histórias, a comédia apresenta diferentes tramas que revelam o outro lado da fama na internet. A partir de um encontro em uma convenção de youtubers, os personagens vivenciam momentos de descobertas, ira, equívocos, raiva, inveja e confusões em busca de reconhecimento.

"É um filme que começamos a pensar há um ano e meio. Juntei uma galera que, em algum momento, teve alguma proximidade comigo. E esse é o primeiro longa que fala sobre a fama na internet", afirmou Bastos, em coletiva de imprensa. "O filme, inicialmente, era formado por histórias separadas que ao longo de sua produção foram se cruzando. E estamos bastante feliz com o resultado".

Youtubers.

Ainda que a expectativa da produção seja positiva em relação ao retorno do público, as críticas não têm sido animadoras.

Por se tratarem de youtubers --a maioria não atores -- os seus vícios estilísticos e de linguagem --incluindo o tão comum tom histérico-- são mantidos no longa. Assim, há quem ame e quem odeie o resultado.

Vale o adendo de que a irritante voz que grita ao longo do trailer (felizmente!) não está no longa; e o filme traz, inclusive, uma autocrítica em relação aos personagens criados por essas webcelebridades. O longa vale a pena principalmente para quem está familiarizado com esse universo youtuber.