Cinema Clube dos cinco

Power Rangers estreia nos cinemas da região Longa traz a jornada de cinco jovens em busca de autoconhecimento e de sua força interior



Vinte e quatro anos depois de sua estreia na televisão, os Power Rangers estão de volta. Os icônicos super-heróis voltam --agora nos cinemas-- remodelados. E, se de um lado pretendem agradar nostálgicos fãs, hoje na casa dos 30 anos de idade, por outro buscam conquistar novos consumidores de uma possível franquia cinematográfica.

Na trama, os jovens Jason (Dacre Montgomery), Billy (RJ Cyler), Kimberly (Naomi Scott), Trini (Becky G) e Zack (Ludi Lin). Ainda que estudem na mesma escola, não têm muito contato uns com os outros. Até que, um dia, se vêem unidos na descoberta de um poder misterioso encontrado em uma mina de ouro. De posse de uma pedra encontrada no local, eles se vêem mais fortes e resistentes.

E mais: descobrem que têm mais coisas em comum do que imaginam. O filme foca na juventude e nos dramas pessoais de seus personagens. Entre os temas abordados: estão o bullying, a morte e a homossexualidade (sim, as especulações em torno de um personagem gay estavam corretas!).

"Ela está se questionando muito sobre quem é e ainda não entendeu muito bem o que está acontecendo (...) essa cena serve para dizer que está tudo bem. O filme está dizendo 'tudo bem' para todas as crianças que estão tentando entender quem são e querem encontrar sua tribo", disse o diretor se referindo a personagem Trini (Ranger Amarela), em entrevista a revista norte-americana "The Hollywood Reporter".

Voltando a trama, de olho nas mudanças em seus corpos, os jovens resolvem retornar a antiga mina onde tudo começou para tentar entender o que está acontecendo.

Então, encontram uma nave espacial, liderada por Zordon (Bryan Cranston), descobrem que são os novos Power Rangers e que já têm uma missão: enfrentar a vilã Rita Repulsa (Elizabeth Banks).

Maturidade.

A grande sacada está no fato de os jovens precisarem criar vínculos reais de amizade para conseguirem então assumirem o título de "Rangers". Aliás, eles precisam amadurecer, e o conseguem a partir da grande dificuldade que enfrentarão.

Ainda que se pareça com um grande episódio do seriado, composto por uma história simples e de solução previsível, o longa do diretor Dean Israelite é equilibrado no sentido de unir no roteiro original as ideias de auto-descoberta e crescimento com heroísmo --mesma fórmula que fez a fama de "Divergente" (2014) e "Jogos Vorazes" (2014).

Ou seja, quem esperava uma versão mais "realista" para o cinema pode se decepcionar um pouco já que se trata de uma produção juvenil.

Mas elementos, como a participação especial de atores e a utilização da clássica trilha "Go Go Power Rangers", farão fãs mais saudosos relembrarem do série em sua época de televisão.

Crítica.

De a cordo com os crí ticos, o grande pecado do filme são as cenas de ação. Faltam mais sequências de luta. Mas, ainda que os efeitos especiais não sejam um primor, a produção das poucas cenas do tipo, com suas coreografias espalhafatosas, deve agradar o público que acompanhava os heróis em outros tempos

É, sem dúvida, uma boa história sobre a origem dos Rangers. Vale a pena.

'Power Rangers

'



(Ação, EUA, 10 anos)



Direção: Dean Israelite

Elenco: Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott, Becky G, Ludi Lin, Elizabeth Banks

e Bryan Cranston

Avaliação: ótimo