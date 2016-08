Cinema Carla camurati na comissão do oscar

VIVER&

- 04:26

Diretora de 'Carlota Joaquina' substitui Ingra Lyberato na secretaria



A cineasta Carla Camurati irá substituir a atriz Ingra Lyberato na comissão que escolherá o filme brasileiro para concorrer a uma vaga ao Oscar de Filme Estrangeiro. O anúncio foi feito nesta semana pelo secretário do Audiovisual Alfredo Bertini.

Ingra alegou nas redes sociais que não poderia continuar na comissão da secretaria pois, segundo ela, faltava transparência na formação dessa comissão. "Há alguns dias comecei a sofrer por causa da retirada de alguns filmes preciosos. Estou diante da minha classe insatisfeita e clamando por justiça", escreveu no Facebook.

"Me retiro em respeito a minha própria tribo, lamento profundamente esse conflito e torço para que nova comissão encontre legitimidade", conclui.

Controvérsias.

A polêmica começou quando descobriram que um dos jurados, o jornalista da rádio CBN Marcos Petrucelli, tinha postado na sua página do Facebook repúdio à atitude do cineasta Kleber Mendonça Filho, diretor de "Aquarius", na ocasião em que ele organizou um protesto no tapete vermelho do Festival de Cannes deste ano defendendo que o país estava passando por um golpe de Estado.

Além dele, outro membro da comissão, o direitor Guilherme Fiuza Zenha já havia pedido para sair da Secretaria alegando estar passando por problemas de saúde na família. Ele foi substituído pelo cineasta Bruno Barreto.

Outros três diretores, Anna Muylaert ("Mãe só há uma"), Gabriel Mascaro ("Boi Neon") e Aly Muritiba ("Para Minha Amada Morta") saíram da comissão e deixaram de inscrever seus filmes em solidariedade a Mendonça Filho.

Nova formação.

A atual comissão conta com nove membros.

Além dos já citados estão Sylvia Rabello, presidente do Sindicato Interestadual da Indústria do Audiovisual do Rio de Janeiro; Silvia Regina Bahiense Naves, assessora técnica em Acessibilidade do Audiovisual da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura; Luiz Alberto Rodrigues, produtor; Adriana Rattes, ex-secretária de Cultura do Estado do Rio de Janeiro; Georges Torquato Firmeza, do Itamaraty, e Paulo de Tarso Basto Menelau, diretor de programação da rede Moviemax.