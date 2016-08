Casa de Cultura recebe arte figurativa em São José

VIVER&

São José dos Campos



Fechando o mês do Folclore e em comemoração ao Dia Municipal da Figureira, celebrado em 20 de setembro, acontece uma edição da Arte Figurativa Itinerante. Algumas peças estarão expostas entre os dias 2 e 30 do mês no Espaço Cultural Piraquara, localizado na sede da Fundação Cultural Cassiano Ricardo (avenida Olivio Gomes, 100, Santana).

São obras produzidas por artesãos de São José dos Campos em parceria com o projeto Santo de Casa Tecnologias Populares.



No local haverá um grande armário preenchido por figuras feitas por esses artesãos .

Outras casas de cultura da cidade receberão mostras de figureiras e figureiros em homenagens a eles.



Técnica. Antigamente, após produzir a peça em argila, esta era colocada para secar ao sol. Hoje, alguns figureiros preferem levá-la ao forno. "A peça fica muito frágil quando não é levada ao fogo. Então, em alguns casos, eu prefiro usar a técnica", explicou Luciana Melo.



Para a pintura, usava-se como pincel um palito com algodão na ponta e, a própria tinta era composta de corante e cal. Atualmente, os artesãos dão preferência a pinceis comumente vendidos em lojas de artesanato e papelarias e tintas específicas para esse tipo de arte.

Todas as técnicas poderão ser vistas nos trabalhos que estarão expostos.