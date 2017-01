Carnaval São luiz cancela carnaval

VIVER&

Prefeitura alega falta de verba, com dívida que beira R$ 2,3 mi; Ana Lúcia (PSDB) promete folia para 2018

Festival de Marchinhas é incerto; munícipes pensam em alternativas para não atrapalhar o setor do turismo



Principal Carnaval da região, a folia em São Luiz do Paraitinga foi cancelada este ano. O anúncio foi feito pela prefeita Ana Lúcia Bilard Sicherle (PSDB) na noite de segunda-feira (23) durante audiência pública realizada na Biblioteca Municipal.

De acordo com nota oficial, "a dívida deixada pela administração anterior soma R$2.364.700, oriunda, inclusive, do não pagamento de prestadores de serviço do Carnaval de 2016".

Ainda segundo informações, há um "quadro de sucateamento da frota municipal, com aproximadamente 65% de veículos quebrados. Faltam ambulâncias, equipamentos e medicamentos nos postos de saúde e na Santa Casa, que sofreu uma intervenção e acumula" uma dívida que prejudica o seu funcionamento. "Também existem dívidas de INSS com o funcionalismo público".

A Prefeitura alega que a realização do Carnaval desequilibraria ainda mais as contas públicas, afetando setores essenciais, como saúde, educação e transporte, "não podendo a atual administração ficar indiferente à sua responsabilidade de gerir com sensatez e eficiência o município diante de uma grave crise financeira".

"Para os luizenses eu peço apoio para que, depois da quarta-feira de cinzas, a gente monte uma comissão para fazermos o planejamento de um Carnaval melhor e que traga recursos para a nossa cidade. E que todo o mundo seja responsável por essa festa tão grande", afirmou a prefeita em vídeo.

Na época da festa, a cidade que conta oficialmente com 10,4 mil habitantes, segundo último censo realizado pelo IBGE, em 2010, chega a receber 150 mil pessoas. O Carnaval custa a cidade R$ 800 mil.

apurou que foi tentado patrocínio, mas sem sucesso. Para a tradicional Festival de Marchinhas a Prefeitura tem negociado com o comércio para que haja uma parceria. Os moradores da cidade pensam em se reunir e fazer uma festa menor. Mas até o fechamento dessa reportagem, não havia nada definido.

Polêmica.

A decisão dividiu os moradores da cidade nas redes sociais. "Justamente o que traz muito dinheiro pra cidade eles cancelam", criticou um morador. "Adorei a notícia, a festa perdeu sua essência, onde toda a família podia pular Carnaval. Agora só vejo drogas, bebidas, vandalismo", escreveu outra luizense. O ex-prefeito Alex Torres (PR) não foi encontrado para comentar o caso.