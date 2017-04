carnaval Portela dividirá título com mocidade

VIVER&

Sete escolas de

samba foram a favor da divisão do título; houve cinco abstenções



A Portela terá seu título de campeã do grupo especial no Carnaval de 2017 dividido com a Mocidade Independente de Padre Miguel. A escola da zona oeste conseguiu mudar o resultado do Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro durante uma reunião que ocorreu na quarta-feira (5) na sede da Liga Independente das Escolas de Samba.

Durante a votação, sete escolas de samba foram a favor da divisão do campeonato. A única contrária foi a Portela.

A discussão sobre a divisão do título começou em março quando a Liesa divulgou as justificativas dos jurados dos quesitos conquistados pelas agremiações nos desfiles.

O julgador Valmir Aleixo justificou a perda de 0,1 da nota no julgamento do quesito abre-alas da Mocidade. O problema é que a interpretação de Aleixo se baseava em informações da primeira edição do roteiro das escolas que é distribuído pela Liesa. Na versão atualizada não constava a presença do destaque. Se a Mocidade tivesse conseguido a pontuação teria sido campeã.