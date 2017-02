carnaval hoje tem folia na região

VIVER&

- 04:37



Segue o Carnaval de Marchinhas em São José dos Campos. Hoje, no encerramento da folia, Eugênio de Melo reberá os blocos. Das 14h às 22h, a animação estará concentrada nos arredores da praça Nossa Senhora da Conceição. Haverá matinês com brincadeiras, desfiles de blocos, som eletrônico e marchinhas.

Na região central, a festa --também gratuita-- acontece no Sesc. Às 15h, a criançada ganha espaço no Bailinho da Isadora Canto. A cantora e compositora carioca transforma histórias da maternidade e da primeira infância em ritmo para a folia do Carnaval dos pequenos. Já às 17h, será a vez da Banda do Seu Lalá com suas marchinhas.

Em Taubaté, destaque para a Folia do Ministério do Samba, que trará ao público samba de diversas vertentes. Haverá ainda matinê na avenida do povo, às 15h, e na praça de eventos de Quiririm.