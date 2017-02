Carnaval Folia em são paulo

VIVER&

Quem diria, se até pouco tempo São Paulo era chamada de "Túmulo do Samba", a capital deve ser coroada este ano como a "Rainha do Carnaval de Rua do Brasil"!

Pois é. Com um aumento de 60% no número de blocos de ruas, em relação ao ano passado, São Paulo ultrapassou destinos tradicionais de folia, como Recife, Salvador e Rio de Janeiro.

Aliás, a cidade foi a única a incrementar a folia neste ano. Enquando Recife e Salvador mantiveram as médias do ano passado, Rio perdeu 10% de seus blocos.

A expectativa é que a capital atraia este ano aproximadamente 2,5 milhões de pessoas --número superior a Salvador (2 mi) e Recife (1,5 mi). Mas, claro, continuará perdendo de lavada do Rio (4,5 milhões).

Mas é uma boa opção para moradores do Vale do Paraíba, que este ano estão se sentindo órfãos da folia regional.