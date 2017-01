Carnaval do rio começa venda de ingresso

VIVER&

As vendas de ingressos para arquibancadas especiais e cadeiras individuais a turistas (não moradores do Rio de Janeiro) interessados em assistir aos desfiles de domingo (26) e segunda-feira (27) do Grupo Especial do Carnaval 2017, na Marquês de Sapucaí, começaram esta semana.

O coordenador-geral de vendas da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), Eron Schneider, disse que o sistema de pré-cadastramento já tem informações de 4.000 pessoas. "Então, em princípio, há 4.000 que podem estar interessadas nos ingressos e devem pedir para comprar".

Reservas esgotadas.

Para os moradores do Rio, as reservas para desses ingressos para os desfiles do Grupo Especial do Carnaval 2017 já estão esgotadas nos setores 10, 11, 12 e 13. As compras foram abertas às 9h (horário de Brasília) de sábado (14).