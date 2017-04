capa 'velozes e furiosos 8' na tela

VIVER&

- 04:39

Quando uma mulher misteriosa seduz Dom para o crime, a equipe fará de tudo para trazê-lo de volta...



Sim, é possível chegar a oitava sequência e ainda gerar expectativa nos fãs. "Velozes e Furiosos 8", em cartaz a partir de hoje nos cinemas da região, que o diga. O longa anterior da franquia estreou em 2015 e faturou mais de US$ 1,5 bilhão em todo o mundo. Para este a expectativa é ainda mais alta.

No entanto o filme encarou alguns desafios em sua produção. A começar pela estreia do novo diretor. F. Gary Gray, de "Código de Conduta" (2009), foi o escolhido para substituir James Wan.

Além disso, esse é o primeiro longa da franquia sem a presença de Paul Walker, um dos protagonistas, morto em 2013, antes mesmo da finalização de "Velozes e Furiosos 7".

E, como se não bastasse, Vin Diesel e Dwayne Johnson seguem sem se falar depois de um desentendimento nos bastidores da trama. O motivo da briga permanece em segredo.

Briga.

Coincidências à parte, na nova trama, Dom Toretto, personagem de Diesel, enfrenta problemas com o seu grupo.

Em plena Lua de Mel, Dom é chantageado por Cipher (terrorista interpretada por Charlize Theron) e abandona a esposa Letty (Michelle Rodriguez) e passa a trabalhar para a vilã.

A missão de Cipher é roubar uma ogiva nuclear russa. Seu intuito é ameaçar potências mundiais. E, para detê-la (e, consequentemente, Dom), a equipe, que estava aposentada, voltará a ativa.

Tom.

Depois de passar por Abu Dhabi, Tóquio, México e República Dominicana e Rio de Janeiro, a produção desembarca em Nova York. E, além de Charlize, a sequência dá as boas vindas às atrizes Helen Mirren e Kristofer Hivju.

Para quem já achava inacreditáveis as sequências de ação, "Velozes e Furiosos 8" promete surpreender -- com direito a um confronto com um submarino. Dessa vez, os efeitos especiais ficaram um pouco de lado. Opção do roteirista Chris Morgan. Haja carro sendo arrebentado!

Com toque bem-humorado, o longa é muito bem conduzido e assume aquele espírito "gaiato" da franquia. Mais uma boa sequência da série.