Capa um resgate da música caipira

Amigos de longa data, Almir Sater, Sérgio Reis e Renato Teixeira tocam clássicos do sertanejo no sábado

Os ingressos para o show custam R$120

A música caipira de outrora, com sua métrica e letras profundas, nos últimos tempos cederam espaço a um novo ritmo que tomou conta das rádios nacionais: o chamado sertanejo universitário. Trata-se de uma vertente do gênero musical que se rendeu à cidade e, em muitos momentos ignora a bota, a camisa xadrez e o chapéu.

Mas neste sábado, a conversa será outra. Fãs do sertanejo raiz terão espaço garantido em São José dos Campos: Almir Sater, Renato Teix eira e Sérgio Reis apresentam seu show "Tocando em Frente", no Clube de Campo Luso Brasileiro (est. municipal Pedro Moacir de Almeida, Km 5), a partir das 21h.

"A nossa proposta é retomar o valor emocional da cultura popular brasileira", afirmou Teixeira. "São músicas que tocam o coração". No repertório, clássicos do cancioneiro como "Chalana", "Moreninha linda" e "Cabecinha no ombro".

O cantor, aliás, bateu um papo

e contou sobre o projeto, a amizade com Sater e Reis e falou sobre o novo sertanejo que conquistou a garotada. Confira!

Projeto. Primeiro a Globo nos chamou para fazer um DVD, o Almir não quis, mas eu e o Sérgio gravamos o que se tornou o "Amizade Sincera", que teve duas edições. As conversas sobre nos reunirmos com o Sérgio para fazer um show em trio começaram quando eu e o Almir entramos no processo criativo do "Ar" (disco lançado em 2015), que foi um momento muito importante e positivo para a minha carreira. Embora tenhamos nos unido para o projeto "Tocando em Frente" só agora, este é um sonho antigo.

Amizade. Somos amigos de longa data. Conheci o Sérgio quando estávamos começando e daí iniciamos uma grande amizade. E o Almir me ajudou com algumas de minhas composições mais marcantes. O cara é um gênio. Somos vizinhos em um condomínio na Serra da Cantareira, então estamos sempre juntos. Nos respeitamos e admiramos imensamente. É muito legal essa troca.

Dinâmica. Nós fizemos tudo juntos, o Tocando em Frente é, sem sombra de dúvidas, um trabalho em equipe. Óbvio, que como indivíduos, cada um tinha uma função que dominava melhor e ficou responsável sobre ela. Mas o projeto inteiro somos nós três. Em cada detalhe do "Tocando em Frente" há Almir Sater, Renato Teixeira e Sérgio Reis.

Repertório. Nós procuramos fazer uma espécie de curadoria da música caipira. A proposta do repertório que construímos é retomar o valor emocional da cultura popular brasileira. Colocamos uma mistura dos nossos sucessos, com músicas que tocaram os nossos corações no passado. Construímos uma atmosfera sonora para emocionar o público do nosso show.

Público. O feedback do público tem sido melhor do que esperávamos. Mesmo com tantas décadas de estrada, a gente ainda não imagina qual será a reação do público quando iniciamos um novo projeto, e ficamos muito satisfeitos quando conseguimos alcançar o nosso objetivo com maestria e com a aprovação de quem vem nos prestigiar

Sertanejo atual. O sertanejo hoje é mais popular por causa do chamado Sertanejo Universitário, que é mais um fenômeno social do que musical, as canções não têm a profundidade e a métrica dos clássicos que vieram do Sertanejo de Raiz. A característica caipira foi substituída por um apelo urbano.

Em contrapartida, temos artistas muito talentosos como a Paula Fernandes e o Gusttavo Lima. O que eu gosto na geração atual é que são artistas determinados, gente honesta e muito trabalhadora, que tem um enorme respeito por mim e outros colegas da geração.

No palco. O pessoal de São José pode esperar uma linda viagem pelo tempo acompanhada de sucessos que ajudaram a definir o cancioneiro sertanejo e a MPB. De Almir Sater e Sérgio Reis só pode sair coisa boa.