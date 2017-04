capa literatura na montanha

VIVER&

Distrito de São José receberá em agosto a 2ª edição do Encontro na Mantiqueira - Literatura em Foco

No ano passado, cerca de 1500 pessoas passaram por São Francisco Xavier nos três dias de evento



De olho no sucesso que foi o ano passado, moradores de São Francisco Xavier realizam neste ano o 2º Encontro na Mantiqueira - Literatura em Foco. O evento, que no ano passado substituiu o Festival da Mantiqueira, na ocasião cancelado pelo Governo do Estado de São Paulo, foi produzido na "raça", com doações e trabalhos voluntários.

Neste ano, não será diferente. Como em 2016, pousadas e restaurantes irão contribuir cedendo alojamento e alimentação para palestrantes e convidados.

"O trabalho de recepção e orientação dos visitantes será feito por voluntários. A população e comerciantes do distrito também irão fornecer o material para alimentação desses voluntários, e as refeições serão feitas na cozinha da paróquia de São Francisco, também colaboradora do evento", explicou Auro Lúcio Silva, um dos organizadores do evento.

A vantagem é que o festival, reconhecido por lei, ganhou lugar assegurado no calendário de eventos de São José. "Com isso, teremos apoio institucional e logístico da Prefeitura e da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo)", afirmou Silva.

Programação.

Tal como o Festival da Mantiqueira, serão mantidas nesta segunda edição do Encontro o sistema de Mesas Literárias, palestras, eventos paralelos, apresentações artísticas e saraus lítero-musicais.

Haverá a Tenda dos Autores e escritores participantes terão à disposição um local para exposição e venda dos seus livros. Está planejando também na estrutura a ser montada a Tenda do Sebo, com obras a preços simbólicos.

As oficinas para estudantes e professores irão acontecer, bem como atividades dentro das próprias escolas do distrito joseense.

"Já realizamos os primeiros contatos com autores e grupos para o evento. Já temos a participação confirmada de Luana Costa, Raquel Munhoz, Felipe Castro e Janaína Marquesini, autores de 'Quelé, a voz da cor - biografia de Clementina de Jesus' (2017); Vivian Suppa, ilustradora de livros infantis, que ganhou prêmio Jabuti 2016 e que trará sua personagem Charlotte e seus óculos vermelhos redondos", contou.

"Outro palestrante confirmado na Mesa de Literatura Infantil é o professor Claudemir Belintane, que lançará um livro de sua autoria, além de ministrar oficinas para alunos e professores", continuou.

Nas mesas temáticas, a ideia é que autores discutam temas propostos pela organização do evento. Invisibilidade Social, Luto e Perdas e Continuidade da Vida são assuntos já confirmados e cujos convidados ainda estão em fase de confirmação.

Autores regionais terão espaço assegurado no evento, como ocorreu em 2016. O grupo Litheratrupe, por exemplo, estará presente com a orientadora e escritora Rita Elisa Seda.

"O site do evento (www.encontronamantiqueira.com.br) está em fase de preparo e, segundo organizadores, será o principal canal de divulgação do festival literário.

Novidades.

Em tempo, o Encontro da Mantiqueira realizado por Silva e moradores de São Francisco Xavier não é o mesmo evento que será subsidiado pelo Fundo Municipal de Cultural, da FCCR, no valor de R$ 79,9 mil.

Este segundo chama-se Mostra de Arte e Cultura de São Francisco Xavier, e também será realizado por moradores do distrito. O evento acontecerá em julho. Até por isso, o Encontro será realizado em agosto.