capa drama, fé e religião em foco

Adaptação do romance de William P. Young promete fazer o público chorar; a partir de hoje nos cinemas

best-seller



Livro 'A Cabana', publicado em 2008

no país, vendeu cerca

de quatro milhões e meio de cópias



Deus. Há quem diga que ele nos vigia lá de cima. Outros preferem vê-lo como uma energia capaz de definir destinos. E, claro, sempre terá quem nem mesmo acredite na sua existência. Mas fato é que a sua figura provoca reações.

É a partir disso que se pode analisar o sucesso do livro "A Cabana", de William P. Young, que agora ganhou versão cinematográfica e estreia hoje nos cinemas da região.

Mas, dessa vez, Deus é uma mulher, aliás, negra: Octavia Spencer. Na trama, a jornada espiritual de um pai depois de uma tragédia familiar.

Após o desaparecimento de sua filha Missy, de seis anos, Mack Phillips (Sam Worthington) entra em uma profunda depressão, que o faz questionar suas crenças mais íntimas.

Diante de uma crise de fé, ele recebe uma carta misteriosa que o convida para ir a uma cabana abandonada no deserto de Oregon. Ao chegar no local, encontra um grupo de estranhos liderados por Papa (Octavia).

E é por meio desse encontro que ele encontrará verdades que irão transformar o seu entendimento sobre a tragédia que abalou a sua família.

Santa Trindade.

O livro aborda a intervenção divina na vida de uma pessoa. E o mais interessante é a forma como ele fala dos questionamentos da fé e da religião.

Mas, no longa, se Deus é uma mulher negra, completam a Santíssima Trindade Jesus, representado por um homem de feições árabes (Aviv Alush); e Espírito Santo, uma mulher oriental (Sumire). Trata-se de uma aposta criativa e corajosa do diretor.

"Eu acho que o fato de William ter usado latinos, asiáticos, israelitas, afro-americanos, não muda o Cristianismo. Afinal, todos fomos feitos à imagem de Cristo", comentou Octavia Spencer, em coletiva realizada na última semana de março no Rio de Janeiro.

Além de Octavia e Worthington, o longa dirigido por Stuart Hazeldine conta com a brasileira Alice Braga, Radha Mitchell e Graham Greene no elenco.

A aposta de que o longa levará muita gente ao cinema é grande. Orçado em US$ 26 milhões, o filme ficou entre os mais vistos em sua primeira semana de exibição nos Estados Unidos, arrecadando US$ 16,1 milhões neste período.

Já o livro, publicado em 2008 no país, vendeu quatro milhões e meio de cópias por aqui, 25 milhões no mundo.