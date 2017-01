Capa despedida com muita ação

VIVER&

'Resident Evil 6: O Capítulo Final' encerra franquia e promete conquistar de vez os fãs do game

A atriz Milla Jovovich vive Alice que, na trama, retorna para onde o pesadelo começou, em Raccoon City



Depois de 14 anos e seis filmes, chega ao fim a franquia "Resident Evil". Inspirada no jogo para videogame homônimo, a série não conquistou os fãs do game, mas divertiu aqueles que não o conheciam.

Aliás, "Resident Evil 6: O Capítulo Final", em cartaz na região, foi produzido para este público. Dirigido por Paul W.S. Anderson, o longa tem tudo o que é necessário para satisfazer o público nesse final.

Na trama, após sofrer uma emboscada em Washington, Alice (Milla Jovovich), sobrevivente de um massacre zumbi, retorna para Raccoon City, onde começou o apocalipse. É na cidade onde fica a Umbrella Corporation, empresa de armas biológicas que possui um antivírus capaz de acabar com a epidemia causada pelo T-Vírus, criado também por ela.

Ação.

O roteiro de cara contextualiza tudo o que aconteceu nas sagas anteriores. Um holograma aparece ao longo de toda a trama, como se a personagem precisasse passar por fases, como em um jogo.

Em entrevistas, Anderson disse que gostaria que o sexto filme fosse o oposto do anterior: "Resident Evil 5 - Retribuição", mais clean. E esse pode ter sido exatamente seu acerto. O novo longa traz de volta o horror do início da série, além da violência

É um filme frenético. Como fã de videogames, o diretor acredita que é na ação que tudo deve ser resolvido. Assim, não só os atores, mas todo o cenário ganha vida.

Ok, o roteiro apresenta algumas falhas que podem irritar um pouco. Como a clara incompetência dos vilões em exterminar a mocinha. Sabemos que ela não deve morrer, mas são várias as oportunidades que parecem passar despercebidas por eles.

Os efeitos 3D se perderam: ao contrário dos longas anteriores, em que as cenas de ação são habilmente construídas nessa tecnologia. se passa boa parte em cenas escuras. Assim, em alguns momentos, tudo é muito confuso. O que é uma pena...

De qualquer forma, "Resident Evil 6: O Capítulo Final" vale o ingresso. O final da série é um estrondo!