Capa Carnaval em são josé

O tradicional bloco carnavalesco Pirô Piraquara abre os festejos



São José já está em ritmo de folia. Além das oficinas realizadas pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo (máscaras) e do Parque Vicentina Aranha (percussão), a Prefeitura programou atividades para que as pessoas possam se divertir.

Como já é tradição há 29 anos, o Pirô Piraquara abrirá os festejos com um desfile de bonecões em homenagem a nomes da cultura popular do Vale do Paraíba, no dia 23 de fevereiro, às 17h. A concentração acontecerá na praça Afonso Pena. O grupo fará outra apresentação no dia 25, às 9h, com saída na travessa Chico Luiz.

Neste ano, outras cidades participarão do Pirô. Os bonecões estarão em Monteiro Lobato, Caçapava, Caraguatatuba e Paraibuna.

Criançada.

Ainda para toda a família, o Parque Vicentina Aranha leva para as ruas da Vila Adyanna o bloco Galinha D'Angola, no dia 26, às 11h.

Também entram no ritmo do samba os blocos populares, a União das Escolas de Samba e os Blocos Carnavalescos.

Distritos.

Os distritos terão dois dias de festas, que começam à tarde e vão até às 22h. Em São Francisco Xavier, a programação será no sábado e no domingo (dias 25 e 26). Já Eugênio de Melo recebe os eventos na segunda e terça-feira de Carnaval (dias 27 e 28).

Haverá matinês com brincadeiras, desfiles de blocos, som eletrônico e marchinhas.

A Casa do Idoso vai agitar as quatro unidades com dança e música no período da tarde. As atividades variam conforme a programação de cada núcleo.

