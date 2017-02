Capa agora, um casal sertanejo

VIVER&

Dupla Maria Cecília & Rodolfo comemoram nova fase da carreira lançando o CD e o DVD 'Em Fases'



Pela primeira como um casal em cima do palco e com um herdeiro vindo aí, a dupla sertaneja Maria Cecília & Rodolfo comemora o novo momento da carreira com o DVD "Em Fase s". São, ao todo, 23 faixas no DVD e 14 no CD, que trazem além do sertanejo, bolero, reggaeton e, claro, canções baladas românticas.

Maria Cecília bateu um papo com OVALE sobre sua carreira, os parceiros do novo disco, a música sertaneja e, claro, a união com Rodolfo e a chegada do bebê. Confira!

Música sertaneja e romantismo. Nunca tivemos a intenção de cantar músicas que não tivessem a nossa identidade só para ficar em evidência. Procuramos sempre gravar músicas que marquem a vida das pessoas.

Até não acho que somos uma dupla romântica, cantamos o amor de várias formas. As pessoas tem essa imagem de nós, mas nem nosso show, nem os nossos CDs são românticos.

Novo trabalho. Esse DVD é a nossa cara, com coisas que gostamos de cantar e que não fogem da nossa essência. Colocamos músicas de todos os estilos: românticas, animadas, bolero, guarânia... Não somos uma dupla que está começando, então a cobrança é sempre maior, tanto pela qualidade das letras quanto dos ritmos. Mas nos permitimos ousar. Gravamos música com letra sofrída, onde o cara precisa afogar as mágoas na mesa do bar. Coisas que não cantávamos, mas gostamos de ouvir.

Parcerias. Esses três convidados são amigos especiais. O Michel Teló é um cara que sempre admiramos, e que queríamos muito gravar. A Gabi Luthai é minha amiga, sempre escutou as nossas músicas e é uma youtuber que fala a língua da "moçada". E eu queria trazer uma mulher para cantar comigo. Esse foi o primeiro DVD que ela gravou. E o Fred Liel está presente em nossas vidas desde "Lendas e Mistérios", quando ele ainda fazia parte da dupla Fred & Gustavo. Já gravamos muitas de suas composições. Ele não poderia ficar de fora.

Agora, um casal. Em todos os outros trabalhos, éramos só uma dupla ali em cima do palco.

Hoje somos marido e mulher, o único casal da música. Não que esse DVD seja a nossa história. Mas queríamos que todos se encontrassem nesse material. E tem música para todo o mundo: para quem quer curtir uma balada, tem um namoro que não assume, está com dor de cotovelo, quer casar e construir uma família... E só nós poderíamos contar isso com verdade. E com certeza nós passamos por todas essas fases. Até brincamos que, hoje, nós estamos vivendo a quinta fase, onde tem a chegada de um filho. Deus foi muito generoso conosco, quando escreveu a nossa história.