Brasília e São Paulo sem TV

O Fox Sports pretende montar uma equipe completa de transmissão em São Paulo. Por enquanto, todos os trabalhos continuam centralizados no Rio de Janeiro.

Sabrina Sato já tem nova externa internacional programada na Record. O seu próximo destino será o Líbano, agora em meados de setembro.

Joanna de Assis vai novamente trocar São Paulo pelo Rio por causa da Paraolimpíada pelo SporTV.

Marcelo Anthony, longe da TV depois de sair da Globo e não aceitar chamado da Record, em breve entra em cartaz no cinema...

... Ao lado de Julia Lemmertz, Maria Flor e Mariana Goulart, ele está no elenco de "Pequeno Segredo"...

... O filme é baseado em fatos reais, narrados no livro de Helena Schurmann. Lançamento previsto para a primeira quinzena de novembro.

Globo faz os últimos ajustes de cenário dos seus debates municipais. Os encontros serão promovidos em 29 de setembro e 28 de outubro.



bate - rebate



CANAL 1



Próxima da fila

Quem tem a curiosidade de abrir o site da Seja Digital, empresa criada pelas teles para desenvolver o processo de desligamento, encontra o seguinte aviso: "no dia 29/03/2017, o sinal analógico de São Paulo será desligado. Fique ligado para não ficar sem ver TV".

Caixa de entrada

Vários atores da novela "Cúmplices de um Resgate" estão reclamando do SBT que não ganharam nada para apresentar os quatros show do último final de semana no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Todos com bilheteria esgotada.

Consulta

O SBT, chamado a se manifestar sobre o motivo de não ter pago cachê a ninguém, informa que os shows foram produzidos como parte da novela. Está no contrato de cada um. Mas que, em se levando mesmo à frente a ideia de um especial na programação de dezembro, todos irão receber pela sua exibição.

Tempo indeterminado

Tanto Bruno Gagliasso quanto Giovanna Antonelli estão acertados e afinados com a Globo em relação ao futuro. Depois de "Sol Nascente", os atores, depois de vários trabalhos seguidos, irão dar um tempo nas novelas.

Aí depende

A direção da Record informa que, de fato, uma nova edição do reality show "A Fazenda" está sendo orçada para o ano que vem. No entanto, esclarece que o fato de mandar orçar não significa que irá produzir.

Novos trabalhos

Bem de acordo com o roteiro estabelecido por Benedito Ruy Barbosa e Luiz Fernando Carvalho, autor e diretor de "Velho Chico", cenas dos capítulos finais da novela estão sendo gravadas nos Estados do Ceará e de Alagoas. Entre os que viajaram, Selma Egrey, Gabriel Leone e Lee Taylor.



Sob pressão das empresas de telefonia foi determinado que o desligamento do sistema analógico em Brasília, doa a quem doer. Isso ocorrerá no dia 26 de outubro, apesar de levantamentos recentes indicarem que apenas 74% dos aparelhos estão habilitados para receber o sinal digital, longe dos 93% estabelecidos como mínimo exigido.

A medida só nos leva a constatar a insensibilidade de algumas autoridades, que insistem em fazer prevalecer suas vontades na base da canetada. Num momento como o de agora, com a economia de ponta cabeça e o desemprego atingindo cerca de 12 milhões de brasileiros, se ameaça impor ao cidadão comum mais essa penalidade: a de retirar a sua única diversão gratuita que é a televisão aberta.

Vindo-se a confirmar, como parece que vai se confirmar, essa ameaça sobre Brasília, será, sem dúvida, a primeira grande medida impopular do Governo Temer. Os programas de entrega do kit gratuito não atendem as necessidades, e não há quem esteja disposto a trocar o arroz e feijão por um novo televisor ou co nversor.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery