Brasil pode ficar fora do 'Miss'

Rede TV! trabalha em novos quadros para o programa "Melhor pra Você".

Presença de Leonardo Vieira em "Apocalipse" será definida nesta semana.

Eliane Giardini, em "Dois Irmãos", está cotada para a novela de Walcyr Carrasco, substituta de "A Força do Querer".

Já Elisabeth Savalla, após "Pega Ladrão", já está confirmada em "O Sétimo Guardião".

Ratinho está cada vez mais participativo no seu programa do SBT. Dá pitacos em tudo.

"Barba Azul", novela de Antônio Calmon para a faixa das 19h, foi cancelada pela Globo...

...Para o seu lugar, "Anos Incríveis", de Izabel de Oliveira e Paula Amaral.

Programa de fofocas às 8 da manhã! Qual a chance de dar certo? Nenhuma. O SBT precisa rever isso.



bate - rebate



CANAL 1



Ibope

O segundo "The Voice Kids" na Globo viu sua audiência aumentar em 1 ponto em relação a estreia, na Grande São Paulo: 17 pontos e 38% participação. No Rio de Janeiro, recorde das duas temporadas, com 26 pontos e 54% de share.

Acabamento

Está em fase de pós-produção a versão internacional de "Supermax", que conta com a participação de Felipe Hintze e Laura Neiva. A TVP (TV Pública da Argentina) é coprodutora do programa, junto com a TV Azteca (México), Mediaset (Espanha) e Oficina Burman, de Daniel Burmna, além da parceria estratégica da Teledoce (Uruguai). Estreia prevista para abril.

Tema infantil

No próximo dia 29, o universo infantil será o tema da série "Os Anos 80 Estão de Volta", no Viva. Afonso Nigro, do grupo "Dominó", deu um depoimento ao programa: "Não conseguíamos sair na rua. Nem nós entendíamos o que estava acontecendo".

Redução

O ator Roberto Bomfim, de tantas novelas, filmes e séries, perdeu 50 quilos após se submeter a uma cirurgia bariátrica. Animado com tudo, já se prepara para retomar a carreira.

Programa do Mion

Marcos Mion vai receber sábado a dupla sertaneja Day & Lara no "Legendários" da Record. Day é, aliás, prima da cantora Wanessa Camargo.

Reformas

A produtora I9 já está reformando uma de suas áreas, em São Paulo, para abrigar a equipe de produção de Gugu Liberato. Os funcionários, que deixaram a GGP, receberam a convocação na semana passada.

Promessa

Por sua vez, a Record garantiu ao pessoal do "Gugu" que ninguém sofrerá qualquer redução em seus salários. Os valores serão mantidos. Houve até comemoração.

Novo estúdio

O canal Esporte Interativo comemora 10 anos no próximo dia 20, mas o lançamento da nova grade só ocorrerá no dia 30. Em meio a isso, André Henning e Mauro Beting foram encarregados de mostrar o novo estúdio de São Paulo, também no dia 20, de onde será ancorado o programa "Mais 90".



Os problemas que envolveram o Miss Brasil em 2015, a partir das denúncias feitas pelo cineasta Bruno Azevedo, namorado da candidata Camila Dias Mol, que concorrera ao Miss Sergipe, têm um novo episódio - que pode, inclusive, ameaçar a presença do Brasil no próximo concurso Miss Universo.

Há dois anos, Azevedo acusou o organizador do evento de pedir R$ 10 mil para garantir a vitória de Camila. "Tenho as conversas salvas e as ligações gravadas onde ele me pediu dinheiro.

Dos seis jurados da mesa, cinco votaram em Camila", dissera à época.

Seguido a isso, pipocaram informações sobre esquemas de corrupção e prostituição nas etapas regionais.

No final das contas, a Band cancelou o resultado e realizou outro concurso em Sergipe, mas isso não impediu o casal de mover um processo contra o Grupo Bandeirantes.

E o processo, segundo Azedo, acaba de atravessar fronteiras. "A Justiça norte-americana recebeu nosso processo contra a organização mundial para punir o resultado manipulado dos dois concursos que a Camila participou, já deu um primeiro parecer e a organização do Miss Universo foi notificada", detalha o empresário.

O cineasta acredita que o Brasil possa ser barrado do evento, a partir deste ano, até que tudo seja definitivamente esclarecido.

A coluna procurou a Band e também a empresa Polishop, que assumiu a organização do Miss Brasil em 2016, para comentar o caso. Ninguém respondeu até o fechamento.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery