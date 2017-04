brasil no festival de cannes em maio

VIVER&

- 04:40



A 70º ediç ão do maior festival de cinema do mundo, o Festival de Cannes, só acontecerá em 17 de maio. Mas foi divulgado ontem (12) a lista dos nove curtas-metragens que disputam a Palma de Ouro e os 16 filmes da seleção Cinéfondation. E há um brasileiro no páreo!

"Vazio do lado de fora", do diretor Eduardo Brandão Pinto, da UFF (Universidade Federal Fluminense), foi um dos selecionados. O curta-metragem será exibido na Cinéfondation, que é uma mostra paralela e competitiva dedicada à obras universitárias. O curta, filmado na Vila Autódromo, no Rio de Janeiro, foi exibido na Mostra de Tiradentes.

Foram mais de 4.800 cineastas de todo o mundo concorrendo com curtas-metragem, na esperança de serem selecionados para o festival de maior prestigio do mundo.

Neste ano, o júri da Cinéfondation e da competição oficial de curtas será presidido por Cristian Mungiu, diretor do aclamado longa "4 meses, 3 semanas e 2 dias" (2007), vencedor da Palma de Ouro.