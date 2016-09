Bienal do livro de SP menos público

VIVER&

Encerrada no último final de semana, a Bienal do Livro de São Paulo viu os estandes das editoras ficarem menores e as vendas não atingirem às metas. Ao menos essa foi a sensação dos expositores.



Foram ao todo 720 mil pessoas em 2014 contra os 684 mil nesta edição , segundo a CBL (Câmara Brasileira do Livro). A impressão é que a Bienal foi menor e vendeu menos livros se comparada aos números das últimas edições.



"A venda de varejo foi menor que a da última edição. Mas a venda de atacado, principalmente para livrarias, foi maior - o que acabou equilibrando as contas. Se, por um lado, fomos atrapalhados pela crise, por outro fomos salvos pelo empresário que resolveu voltar a investir", afirmou Breno Lerner, da editora Melhoramentos, em entrevista a "Folha de S.Paulo".



Para os editores, entre os fatores que podem ter influenciado os números está o aumento do preço da entrada. Na última edição, o tíquete custava de R$ 12 a R$ 14. Neste ano, os preços foram de R$ 20 a R$ 25 -- cerca de 65% de aumento.



Soma-se a isso o fato de o estacionamento custar R$ 40 e a alimentação dificilmente sair por menos de R$ 25. "A percepção é que, neste ano, tivemos menos editoras e que os estandes foram menores. Isso tudo influencia a quantidade de livros vendidos", continuou Sergio Eduardo, da Zahar, em entrevista à publicação.



Fenômeno YouTuber. Se os primeiros dias da Bienal não foram tão positivos para as editoras, público que visitou o Anhembi no início da feira lotou corredores e a maior área de palestras do evento. O motivo tem nome e sobrenome: escolas e youtubers.



Os donos de canais de vídeo na internet foram as principais apostas da programação e das editoras neste ano. A esperança era a de que o sucesso deles no mundo virtual se convertesse em venda de exemplares e gerasse um fenômeno similar ao dos livros de colorir.



De fato, as palestras dos youtubers Kéfera, Lucas Rangel e Christian Figueiredo reuniram multidões de adolescentes que gritavam e tietavam enlouquecidamente.



A programação contou ainda com escritores de renome e profissionais ligados ao universo do livro, como Mauricio de Sousa, Mário Sérgio Cortella, Leandro Karnal, Gregorio Duvivier, Ignácio de Loyola Brandão, Jout Jout, Thalita Rebouças e Paula Pimenta.





Feira é uma vitrine de marcas e produtos



Três escritoras da RMVale marcaram presença na 24ª Bienal do Livro de São Paulo: Lucilene Possani, Rita Elisa Seda e Tereza Pasin.



A caçapavense Lucilene Possani, autora de "Aceitos por Deus" (editora Ágape), esteve no sábado no estande da editora. A historiadora Tereza Pasin, moradora de Aparecida, autografou sua obra, "Senhora Aparecida", no estande da editora Santuário, na quarta-feira (31).



E Rita Elisa Seda, de São José, levou para o estante da editora Ideias & Letras, no sábado (27), "Cora Coralina Raízes de Aninha".



Balanço. O investimento para a feira foi de R$ 34 milhões. Foram, ao todo, 280 expositores, sendo 650 selos (incluindo países como Alemanha, China, Portugal, Japão e Itália) e 388 atrações ( 370 autores nacionais e 18 autores internacionais).



Estiveram no local 118 mil alunos de 1.710 mil escolas. Elas visitaram 13 espaços.



"Priorizamos a melhoria da experiência do visitante, realizando uma Bienal mais confortável, com retirada de senhas, ruas mais largas e aumento das praças de alimentação", disse Luís Antonio Torelli, presidente da CNL (Câmara Brasileira do Livro), realizadora do evento, em entrevista ao portal "Publishnews".



"Mostramos novamente a importância do evento como vitrine para marcas e produtos, atingindo diretamente o consumidor final", concluiu.