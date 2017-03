Bial investe em reportagem

VIVER&

O propósito, como se vê, é apresentar algo de diferente no fim de noite da televisão. Acho bom.





A Globo estará presente

em mais uma edição do

Lollapalooza. Assim como no ano passado, Marimoon vai mostrar o melhor do festival em três edições...

Amanhã e depois serão exibidos especiais no final da noite, após o "Altas Horas" e "Domingo Maior".

Mobilizadores, Dira Paes, Flávio Canto, Leandra Leal e Lázaro Ramos já estão envolvidos em ações para o próximo "Criança Esperança"...

... Caso do reality social "Click Esperança", uma competição com jovens de 12 a 17 anos

que chega à sua segunda edição. Será exibida durante a

campanha de arrecadação deste ano.

Sem surpresas, Gugu fez

segundo lugar na Grande

São Paulo, quarta-feira, em sua

volta ao vivo na Record:

11 pontos. SBT marcou 6,5, e Globo, 18,5.





bate - rebate



CANAL 1



Pitoresco

O inconformismo dos fanáticos do "Chaves", indignados com a atitude de Silvio Santos em tirar a série do ar na hora do almoço, é digna dos piores registros. De palavreado baixo a ameaças, teve de tudo um pouco. Nada que fuja da normalidade. Eles sempre reagem desta forma.

Aviso no ar

Usando o canal 537, a NET está desde ontem com um aviso no ar, informando que já tem acordos com a Globo, Gazeta, Rede Gospel, Ideal TV, Mega TV, Rede 21, TV Cultura e Band para seguir com as suas transmissões a partir do desligamento do sinal analógico, dia 29. Mas admite que não acertou nada ainda com Record, Rede TV! e SBT.

Quem aposta?

Esta coluna joga todas as suas fichas que nem Record, SBT ou Rede TV!, irá peitar esse assunto até o fim. Nenhuma delas vai interromper a cessão do sinal para as operadoras no dia 29. É muita ingenuidade pensar que os interesses da igreja do Edir Macedo, por ex, irão se dar a este luxo.

Lobinho independente

Cansa um pouco, o tempo todo bater na mesma tecla, mas a venda de horários para igrejas em emissoras de rádio e televisão chegou a tal ponto, que o que mais chama atenção é o descaso das autoridades. Dizem amém e são solidárias a toda essa baderna. Em país nenhum, a não ser aqui, isto chega a níveis tão escabrosos.

Olha só

No domingo passado, a TV RCI, canal de São Paulo, trocou o sinal da católica Rede Século 21 pelo da TV Mundial, a que pertence a Valdemiro Santiago. Logo na segunda, a Ideal TV, ex-MTV, que alugava seus horários para a TV Mundial, do Valdemiro, mudou para a Universal, de Macedo



Talvez o grande diferencial entre o extinto "Programa do Jô" e o seu substituto, o "Programa do Bial", que vem aí nas madrugadas da Globo, venha a ser o trabalho em externa. A proposta de não ficar preso ao estúdio foi defendida pelo apresentador desde as primeiras reuniões para desenvolvimento do formato.

Assim, esse novo talk show, que promete ser mais talk do que show, terá também um Pedro Bial repórter ou a volta do Pedro Bial repórter.

E, apesar de a Globo não ter anunciado ainda a estreia, ele já está nas ruas envolvido com os seus primeiros trabalhos. Na semana passada, marcada pelas manifestações contra a reforma da Previdência proposta pelo governo Temer, Bial gravou em São Paulo.

No mais, ele começa a gravar pilotos já nesta próxima semana.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery