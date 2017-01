beleza raissa Santana fora do miss universo 2017

VIVER&

03:35



Não foi dessa vez... A Miss Brasil Raissa Santana acabou ficando de fora da disputa do concurso Miss Universo 2017, realizado na noite do último domingo (29). A candidata não foi escolhida para integrar uma das nove vagas.

A última vaga foi preenchida pela Miss Filipinas Maxine Medina, uma das favoritas já que o concurso é realizado no país. Disputam o título ainda representantes do Canadá, Haiti, Colômbia, Quênia, México, França, Tailândia e EUA.

Raíssa foi a segunda negra a representar o país no Miss Universo. A primeira foi Deise Nunes, em 1984.