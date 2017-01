Beleza Negra!

VIVER&

Projeto nascido no Rio discute por meio de fotos a representatividade do negro nas mídias

Se de um lado os padrões de beleza impostos pela sociedade podem ser bastante cruéis com as mulheres, por outro os danos nas estruturas sociais de acordo com a forma em que somos representados pela mídia podem ser ainda piores.

Uma vez que a questão da representatividade é importante, como reconhecer como bonito e bacana aquilo que não vemos na televisão? Foi pensando nisso que Noemia Oliveira e Orlando Caldeira criaram o projeto "Identidade", atualmente em sua segunda edição.

Trata-sa de uma exposição fotográfica e projeções em audiovisual que promovem "um debate sobre a importância da representatividade e sobre os danos que a restrição dos negros a papeis secundários e/ou caricaturais acarretam na sociedade brasileira", afirmam o casal em texto.

São heróis, princesas e personalidades originalmente brancos e apresentados aqui sob um novo visual, "uma nova identidade, que possibilita a ponderação sobre a relação excludente que nossa sociedade ainda estabelece com a população negra", dizem Noemia e Caldeira em nota.

Estão entre os clicados -- na primeira edição por Guilherme Silva e na segunda por Faya -- algumas personalidades conhecidas da mídia, como os atores Milton Gonçalves, que virou o personagem Charlie Chaplin; Juliana Alves que deu vida a Elsa, do filme "Frozen" (2013); Sheron Menezes, que encarnou a protagonista de "Kill Bill" (2003) e Jorge Aragão, que virou o Papai Noel.

Além deles estão no projeto Ruth de Souza e Sergio Loroza, além de anônimos, como os frequentadores do Baile Charme do Viaduto de Madureira, evento que acontece no subúrbio carioca. São ao todo mais de 30 imagens.