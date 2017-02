barbatuques oficina de batuque Em S. José

VIVER&

- 03:36



Neste domingo (19), às 10h30, o projeto Música no Parque recebe Marcelo Pretto, integrante do grupo Barbatuques há cerca 15 anos, com vários CDs gravados e que conta no currículo com a participação em eventos, como a cerimônia de encerramento da Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016.

Como cantor e percussionista corporal, Pretto participou de mais de 50 discos de artistas brasileiros e estrangeiros e agora vem ao parque lançar seu primeiro trabalho solo intitulado "Boi".

O artista levará ao palco a sua pesquisa sobre instrumentações, ritmos e melodias presentes no tradicional Bumba-meu-boi.

Oficina.

Após o show às 12h30, Pretto ministra uma oficina de Percussão Corporal, na qual propõe um primeiro contato com a percussão corporal por meio de jogos de concentração e coordenação aliados à praticas de improvisação.

Ele também ensina alguns ritmos que o grupo Barbatuques adaptou para essa técnica, como, por exemplo, o samba e o funk. A oficina gratuita é indicada para maiores de 15 anos e as vagas são limitadas.

Inscrições pelo telefone (12) 3911-7090.