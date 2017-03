band: Copa das Confederações

VIVER&

Record, como faz todos os dias, divulgou ontem os seus feitos de audiência na última terça-feira...

Destacou os desempenhos do "Fala Brasil" e da novela "O Rico é Lázaro", entre outros, mas em nenhuma linha disse que a fonte era o Ibope...

... Por que será que se insiste tanto neste esquecimento?

A partir deste sábado, Raul Gil vai apresentar o quadro "100% Anitta"...

... As candidatas terão que cantar, dançar e se parecer com ela. Estava demorando.

... Outra novidade do programa envolve o quadro "Eu e as Crianças", que passa a se chamar "A turma do vovô Raul".

· Pessoal do "Pânico" gravou ontem entrevista para o "Programa do Porchat" na Record, ainda sem data de exibição...

... Evandro Santo, Bola e Daniel Zukerman foram os nomes liberados.

Priscila Uba, com passagens por "Magnífica 70" e "A Terra Prometida", fez teste para o filme "Nada a Perder", sobre a vida de Edir Macedo.

Fernanda Lima grava hoje, quinta-feira, o último "Amor & Sexo" da atual temporada.

O programa, uma vez mais, alcançou boas audiências e recebeu críticas favoráveis.

Mas nada ainda que assegure uma próxima edição.



Cumprir tabela

A transmissão do torneio de tênis de Roland Garros também está confirmada na Band/BandSports, apesar da tentativa que existiu de passar para uma concorrente. A Fox foi uma das emissoras procuradas, mas não quis.

Desta forma...

O campeonato Roland Garros vai acontecer entre os dias 28 de maio e 8 de junho, mas com toda a sua transmissão sendo feita por aqui. Os trabalhos em Paris ficarão por conta apenas dos correspondentes Sonia Blota e Felipe Kieling.

Romance rápido

O ator Alejandro Claveaux fará Vitor, namorado de Jeiza, personagem de Paolla Oliveira, nos primeiros capítulos desta próxima novela das 21h. O romance dura pouco porque ele não aceita o estilo de vida da parceira, que é policial e lutadora de MMA

Justificativa

"Paixão não se divide", costuma dizer Glória Perez, autora de "A Força do Querer", para justificar o fato de escrever novelas na Globo sempre sozinha. Glória deve ser uma exceção à regra, uma vez que a maioria dos autores não abre mão do apoio de colaboradores.

Olho da dona

Com estreia dia 10 de abril no Multishow, o "Lady Night", novo programa da Tatá Werneck, já tem a sua primeira temporada inteiramente gravada. Tatá acompanha em São Paulo o trabalho de edição.

Negrão renova

Walther Negrão esteve na Globo, neste começo de semana, liquidando pequenas pendências de "Sol Nascente", mas definindo também as bases de um novo contrato. Vai assinar por mais três anos.

Trabalho à vista

Ainda durante sua visita ao Projac, ficou definido que o próximo trabalho do Negrão será uma série, possivelmente para o ano que vem. Desde "A Casa das Sete Mulheres", que ele não faz nada no gênero.

Dança x imitações

Dentro da proposta de comandar dois programas no SBT, Patrícia Abravanel gravou quarta o primeiro "Maquina da Fama" da temporada. A partir de abril, ela, que também terá o "Show do Milhão" aos sábados, passará a concorrer com o "Dancing Brasil", da Xuxa, às segundas.

Maior alegria

Problema de um jurado à parte, o "The Voice Kids" é apontado como um dos maiores acertos de produção e realização da Globo nesses últimos tempos. Os resultados do programa são incontestáveis.

Reunião de trabalho

Está estabelecido que, a partir de agora, todas as segundas-feiras haverá uma reunião na Rede TV! para discutir os seus problemas operacionais. O dono, Amilcare Dallevo, chamou para ele a missão de presidir os trabalhos.

De um lado...

Sei que o assunto é delicado, mas decisão da Justiça à parte, se agiram certo ou não liberar o goleiro Bruno tão cedo, quando alguém sai da cadeia, o mínimo que se espera é que ele volte a trabalhar. Não é assim? E é o que está fazendo e sendo criticado por isso, ele e o clube que resolveu contratá-lo. É a profissão dele. Querem o quê?

Jornalismo

Vivian Costa está de malas prontas para ser a nova correspondente da Rede TV! em Hong Kong. A jornalista embarca no fim deste mês.



Na Bandeirantes, este ainda é um assunto proibido e ninguém, dos mais baixos ou altos andares, se propõe a falar sobre ele.

Porém, confirmando o que esta coluna havia adiantado, internamente já se trabalha com a certeza da transmissão da Copa das Confederações, entre 17 de junho e 2 de julho deste ano.

O anúncio oficial deve sair no dia 29, quinta-feira da semana que vem, em um almoço que vai reunir anunciantes e imprensa para o lançamento da programação deste ano.

Será a 17ª edição de um torneio que reúne as oito principais seleções de futebol do mundo, mas que, desta vez, não contará com o Brasil, eliminado pelo Paraguai na Copa América.

Programação.

A cobertura servirá ainda como evento-teste para a Copa do Mundo, que a Rússia também irá sediar no ano que vem.

Embora a Globo, dona dos direitos, não tenha se manifestado sobre isso, o desejo da Band, porque não tem tantos compromissos de grade, é fazer todos os jogos.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery