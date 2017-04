avanços significativos na tv

VIVER&

A jornalista Leila Cordeiro gravou entrevista para o programa de Gugu Liberato, com exibição nesta quarta na Record.

Alice Wegmann, após "A Lei do Amor", vai mesmo de "Jogo da Memória", minissérie de Lícia Manzo para 2018. Assim, ela também encontrará tempo para terminar a faculdade de Comunicação Social.

No sábado, às 18h30, a ESPN Brasil vai mostrar o amistoso beneficente entre Amigos do Romário e Amigos do Alex Dias. O ingresso será a doação de 2kg de alimentos não perecíveis.

Tudo certo: Luciana Barcellos assumiu como nova chefe de redação do Jornal da Record. Thiago Contreira, por sua vez, virou diretor de conteúdo.

"A Força do Querer" estreou com 33 pontos em São Paulo e 37 no Rio de Janeiro. Betty Faria e Othon Bastos ainda não iniciaram participação nas gravações da novela.



Torcida adversária

Em todo esse episódio da Simba com as operadoras, certamente a Band, do lado dela, montou sua torcida organizada contra o acordo. A partir do momento que o sinal de SBT, Record e Rede TV! foi cortado da TV paga, a sua audiência observou crescimento de cerca de 30%.

Salto interessante

Os resultados alcançados pelo "Jornal da Band" expressam o bom momento da Bandeirantes nesses últimos dias. Nesta segunda-feira, como exemplo, foi terceiro lugar no horário, à frente do SBT, com 6,8 de média e picos de 7,8. Dados do Ibope na Grande São Paulo.

Hoje começa

Em se tratando de Band, a partir de hoje até sexta-feira, o Casagrande Hotel, no Guarujá, será sede da convenção do seu departamento comercial. É muito grande a expectativa das emissoras da rede sobre investimentos na grade de programação.

Ano que vem

Cininha de Paula revela que "Brasil a Bordo", nova série do Miguel Falabella, está toda gravada, apenas com alguns dos seus 12 episódios em edição e finalização. Será exibida ainda este ano no Globo Play, mas só em 2018 na Globo aberta.

Cinco décadas

Autorizado pelo SBT, Raul Gil participa do "Programa Amaury Junior" nesta quarta-feira. Na conversa, ele dá detalhes da sua vida, faz imitações e conta um pouco dos bastidores das cinco décadas de trabalho na TV.

De volta

Maio é o mês previsto para a volta do "Dr. Hollywood" à programação da Rede TV! com uma temporada inédita do reality de cirurgias plásticas. Falta definir dia e horário de exibição.



As informações, às vezes, são um pouco enviezadas, mas é necessário destacar o crescimento da produção audiovisual no Brasil, superior a mais de 300%, a partir da criação da lei da TV Paga em 2012.

O que se verifica é que ela trouxe muito mais acertos, assim como os poucos erros se justifiquem pelo seu noviciado. Em mercados da Europa, como Espanha e França, por exemplo, ela já existe há mais de 20 anos e na nossa vizinha Argentina, o mercado de TV, já de muito tempo, passou a ser muito mais ativo fora do que dentro das próprias emissoras.

Ainda como grande obstáculo, o que se constata é que a velocidade no campo da realização é muito maior que a da Ancine, na apreciação dos processos.

Esta é uma dificuldade ou um gargalo que ainda existe e tem que ser superado, mas do ponto de vista de possibilidade de trabalho, nunca existiu um momento tão interessante. "Estamos, é verdade, muito longe do ideal e daquilo que podemos atingir, mas o avanço observado em tão pouco tempo é dos mais significativos", diz Ro gério Gallo, executivo de TV.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery