Atividades música e teatro gratuitos

Circuito Cultural Paulista traz espetáculos a Taubaté, S. Sebastião, Pinda, Lorena, Guará e Campos do Jordão

Veja ao lado os horários e locais das atividades; entre os destaques estão a peça 'Pescadora de Ilusão', com Mel Lisboa



O Vale do Paraíba recebe neste mês espetáculos gratuitos do Circuito Cultural Paulista, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo.

Nos dias 7 e 9 (sexta-feira e domingo), o trompetista Jorginho Neto fará shows em Lorena e em São Sebastião. Serão apresentadas as músicas de seus dois discos "Sambajazz" (2012) e "Leste" (2016).

Em ambos os álbuns, o músico recriou a sonoridade do samba jazz dos anos 1960, inspirado em bateristas e precursores do gênero Edson Machado e Milton Banana.

Já nos dias 8 e 22 (sábado), será a vez da peça infantil "Pescadora de Ilusão", da Cia. Los Lobos Bobos, ser apresentada em Pindamonhangaba e em Taubaté. Com Mel Lisboa e Carol Brada no elenco, a obra é inspirada no livro "A Mulher Que Matou os Peixes", de Clarice Lispector.

O espetáculo conta a história de duas amigas que pedem ajuda às crianças para perdoar Clarice por ter matado os peixes de seus filhos, assim como ela faz no livro. A peça homenageará a escritora, cuja morte completa 40 anos em 2017.

A Cia. Le Plat Du Jour leva para Campos do Jordão e Guaratinguetá nos dias 22 e 23 (sábado e domingo) o espetáculo infantil "Os Três Porquinhos".

Nela, os "açougueiros" Pipo e Pepe têm um açougue diferente, com todo o tipo de carne: de óculos, de bicicleta, de martelo, menos carne de verdade. Até que um dia lhes pedem carne de porco, então um dos açougueiros se veste de lobo para entrar na história e conseguir a almejada carne.