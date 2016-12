Artistas lamentam a morte do cantor pop George Michael

VIVER&

- 14:32

Da Redação

A morte do cantor George Michael, aos 53 anos, no último domingo mexeu com os famosos. Querido entre grandes artistas, o músico ganhou homenagens nas redes sociais.

"Estou em profundo choque. Perdi um amigo amado - o mais gentil, a alma mais generosa e um artista brilhante"

Elton John

Cantor

"Adeus, meu amigo! Outro grande artista nos deixa! Será que 2016 pode dar o fora já?"

Madonna

Cantora

"Oh, Deus, não ... Te amo George . Descanse em paz"

Robbie Williams

Cantor

"A doce música soul de George Michael viverá mesmo após sua repentina morte. Trabalhei com ele em várias ocasiões e seu talento sempre brilhou e seu autodepreciativo senso de humor fez a experiência ser ainda mais agradável"

Paul McCartney

Cantor

"Descanse em paz, George Michael. Não posso acreditar. Um cantor tão incrível e um ser humano tão adorável"

Bryan Adams

Cantor

"Obrigada por todo o ativismo radical na comunidade LGBT! Te amo para sempre"

Miley Cyrus

Cantora

"Tão triste ouvir sobre a morte de George Michael. Minhas condolências vão para a família, amigos e fãs"

Gloria Gaynor

Cantora

"Meu ídolo desde jovem... marcou minha vida! Cheguei a conhecê-lo na Espanha quando morava lá... ainda era do " Wham". Que perda! Estou sentido como se fosse alguém próximo! Que Deus conforte a família. RIP George Michael"

Cristiana Oliveira

Atriz

"Você vai ser sempre meu artista masculino favorito. Meu coração é só tristeza. Descanse em paz, incrível George Michael. Não consigo acreditar"

Laura Pausini

Cantora

"Descanse em paz, George Michael. Tristes demais. Você foi uma lenda e foi para longe muito jovem. Ouvindo Last Christmas agora"

One Republic

Banda

"Adeus, George Michael. Partiu muito cedo!"

Sonia Abrão

Apresentadora

"Poxa... Tava bom demais pra ser verdade. É claro que a gente ia perder alguém querido no Natal de 2016! George Michael divou no mundo pop e eu tive o prazer de tocar um de seus grandes sucessos junto com meu filhote Bento no show do nosso grande amigo Edgar Duvivier. Cause we gotta have faith!"

Lúcio Mauro Filho

Ator

"Não posso acreditar na triste notícia sobre a morte de George Michael. Você e sua música estarão para sempre no meu coração"

Adriana Lima

Modelo

"Putz! Acaba 2016! RIP George Michael!"

Jota Quest

Banda

"Gravei Careless Whispers em meu cd/dvd Acoustic Live, uma de minhas favoritas! RIP George Michael"

Paulo Ricardo

Cantor