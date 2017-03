arte obras do masp na web

VIVER&

Google Arts & Culture inclui entre seus dados 1.000 obras do museu



Mais de 1.000 obras do acervo do Masp (Museu de Arte de São Paulo) poderão ser vistas a partir desta semana no Google Arts & Culture.

Criada em 2011, a plataforma on-line e gratuita é uma espécie de banco de dados que reúne peças de cerca de 1.000 instituições culturais de 70 países, 33 delas brasileiras.

"Toda a força de busca do Google fica a favor desses museus", disse Alessandro Germano, diretor de parcerias estratégicas do Google para a América Latina, em entrevista ao jornal " Folha de S. Paulo".

É possível localizar as obras (mais de 6 milhões) não só por acervo, mas por filtros de cor e de período histórico. Algumas imagens, captadas com uma câmera de aumento, permitem um zoom de bilhões de pixels que revelam detalhes invisíveis a olho nu.

Há 27 delas no núcleo do Masp, como é o caso da tela "Rosa e Azul" (1881), do francês Pierre-Auguste Renoir; e "O Lavrador de Café" (1934), de Candido Portinari,

On-line.

O museu também irá disponibilizar a coleção Landmann, com objetos de arte pré-colombiana nunca expostos na instituição, e itens da arte europeia e brasileira.

Além de ver as obras, será possível fazer um tour de realidade virtual pela exposição dos cavaletes de cristal de Lina Bo Bardi.

"Claro que a sensação da visita não é replicável", afirmou Lucas Pessoa, diretor de operações do Masp, também à publicação. "Mas nosso objetivo é expandir o espaço museológico e disseminar conhecimento. É um caminho".

A plataforma está disponível para os sistemas Android e iOS e no link: www.google.com/culturalinstitute/beta/partner/masp.