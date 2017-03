Arte na basílica nacional

VIVER&

Como mais uma parte da comemoração dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, no rio Paraíba, o Santuário Nacional por meio do programa "Kombina", da TV Aparecida, promoverá uma exposição de artesanatos no mês de outubro.

O evento fará parte do jubileu "300 Anos de Bênçãos", promovido pela instituição. Na mostra estarão peças produzidas por artesãos convidados pelo programa e que no último sábado de cada mês ensinarão ao público o passo a passo de um trabalho inspirado na imagem da Padroeira do Brasil feito manualmente.

No entanto, artesãos de todo o país poderão também enviar seus trabalhos para compor a exposição. Para participar, é preciso enviar a peça pronta com a imagem de Nossa Senhora para o endereço avenida Getúlio Vargas, 185, Centro, Aparecida (SP). O CEP é 12.570-970, Caixa Postal: 02.

As peças selecionadas para a mostra serão apresentadas no "Kombina" aos sábado, das 10h ao 12h, com apresentação de Bete Ribeiro e Rogério Chiaravalli.