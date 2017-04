Arte Cores no metrô

VIVER&

- 04:40

Rodrigo casagrande expõe em São Paulo Artista de Jacareí leva 20 obras da coleção 'Alegria' para a Estação das Clínicas

material



Mostra fica em cartaz entre os dias 10 e 30 deste mês; obras irão percorrer outras linhas do Metrô paulistano



Após um hiato de dez anos, em que ficou "sem fazer nada", o publicitário Rodrigo Casagrande, de 32 anos, voltou a se render a sua paixão: as artes plásticas.

"Alegria" foi o nome escolhido para a coleção que celebra o seu novo momento. Mas o nome não retrata apenas a fase de felicidade em que vive, mas traduz a sensação do espectador diante de suas obras, uma explosão de cores.

Entusiasta do lápis de cor e apaixonado por cores vibrantes, o artista, aliás, comemora nova etapa na carreira. São dele os quadros da exposição montada na Estação das Clínicas, linha 2-verde do metrô, na capital paulista.

A mostra que será aberta no próximo dia 10 pode ser conferida até o dia 30.

"O convite para expor surgiu no momento em que participei de um processo de seleção, há dois anos, no projeto 'Linha da Cultura' (programa realizado desde 1986 pelo Governo do Estado de São Paulo). E em janeiro último, finalmente surgiu a oportunidade de levar a exposição para a capital", contou o artista que nasceu em São Paulo, no bairro da Mooca.

Das 40 obras de sua coleção original, Casagrande teve de fazer uma seleção de 20 delas. "Fiquei muito feliz com a oportunidade. Expor em espaços públicos é uma característica que sempre busco. E escolhi, claro, as obras com as quais mais me identifico".

Os trabalhos levados para a mostra são reproduções em grandes formatos das obras originais. "Por segurança, não é possível levar os quadros originais, então adaptamos tudo", disse.

Formação.

A história de Casagrande com as artes vem de longa data. "Herdei dos meus pais o bom gosto. E acredito que sempre tive interesse pela estética da arte e pelas cores", contou.

"Já a arte abstrata entrou na minha vida nos primeiros anos da escola. Nunca fui bom em desenhar formas concretas, elementos corretos. E, dessa forma, passei a criar formas abstratas. Assim, causava impacto nos professores e amigos", disse ele, cujas pinturas eram até "encomendadas" pelos mestres para que eles pudessem levar para casa, e algumas eram escolhidas para feiras de ciência e exposições.

De fato, é impossível não ficar impactado com a mistura de cores nas pinturas do artista. São obras abstratas, assimétricas, "desinformadas", como costuma dizer.

"Somos habituados a ter um olha simétrico sobre tudo, seja na organização de objetos, como por exemplo na arquitetura, os pisos alinhados e as colunas alinhadas. Tudo o que está fora dessa ordem é tido como 'errado'", disse ele que formou-se em publicidade e possui uma agência de propaganda na região.

"Tenho alguns trabalhos que são mais simétricos e esses são os que fazem mais sucesso, uma vez que o olhar acostuma, não há conflito", conclui o artista.

Produção.

Casagrande costuma passar até cinco horas em frente a tela. "Gosto de começar e terminar de uma só vez porque o traço muda de um dia para outro", explicou.

Já a mistura de cores fortes, ele afirma ter uma leitura psicológica. "Elas impactam direto no meu estado emocional do momento", contou.

Ao longo do dia o artista tem insight (ideias) de possíveis combinações de cores. "Então, as levo para o papel. Às vezes funciona, outras vezes não, segundo o meu olhar. E, na verdade, eu nunca gosto do trabalho pronto. Depois que ele me conquista é que me apego!", diverte-se.

Itinerância.

A obra de Casagrande já passou por várias cidades do Estado de São Paulo, incluindo Jacareí (onde mora), Taubaté e municípios do Litoral Norte, entre outros.

Além da Estação das Clínicas, os trabalhos do artista de Jacareí deve percorrer outras linhas de metrô nos próximos dois meses.

"Poder expor em espaços públicos tem tudo a ver com o que já venho realizando, expondo em bibliotecas e parque. Estar em uma cidade com mais de dez milhões de pessoas é uma oportunidade incrível de levar a arte para cada vez mais pessoas".

Serviço.

A Estação das Clínicas fica na av. dr. Arnaldo, 555, no Pacaembu.

Os trabalhos de Casagrande também podem ser visto em seu site oficial: www.rodrigocasagrande.com.br.