Apostas feira é uma vitrine de marcas e produtos

VIVER&

- 04:26



Três escritoras da RMVale marcaram presença na 24ª Bienal do Livro de São Paulo: Lucilene Possani, Rita Elisa Seda e Tereza Pasin.

A caçapavense Lucilene Possani, autora de "Aceitos por Deus" (editora Ágape), esteve no sábado no estande da editora. A historiadora Tereza Pasin, moradora de Aparecida, autografou sua obra, "Senhora Aparecida", no estande da editora Santuário, na quarta-feira (31).

E Rita Elisa Seda, de São José, levou para o estante da editora Ideias & Letras, no sábado (27), "Cora Coralina Raízes de Aninha".

Balanço.

O investimento para a feira foi de R$ 34 milhões. Foram, ao todo, 280 expositores, sendo 650 selos (incluindo países como Alemanha, China, Portugal, Japão e Itália) e 388 atrações ( 370 autores nacionais e 18 autores internacionais).

Estiveram no local 118 mil alunos de 1.710 mil escolas. Elas visitaram 13 espaços.

"Priorizamos a melhoria da experiência do visitante, realizando uma Bienal mais confortável, com retirada de senhas, ruas mais largas e aumento das praças de alimentação", disse Luís Antonio Torelli, presidente da CNL (Câmara Brasileira do Livro), realizadora do evento, em entrevista ao portal "Publishnews".

"Mostramos novamente a importância do evento como vitrine para marcas e produtos, atingindo diretamente o consumidor final", concluiu.