agenda história e arte em evento

VIVER&

- 04:38



São José dos Campos recebe neste sábado (18) o 2º Encontro de Ferromodelismo. O evento acontece das 8h às 16h, no centro cultural Clemente Gomes. O local estará aberto para a visitação de apaixonados por modelos do transporte ferroviário (trens e bondes), produzido em escala reduzida.

Destaque para uma maquete de aproximadamente 135 metros quadrados. Há ainda maquetes que retratam ferrovias de Eugênio de Melo, distrito de São José, e de Caçapava.

Evento.

Em Setembro de 2016, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo realizou o primeiro encontro de Ferromodelismo do Vale do Paraíba e Litoral Norte, reunindo visitantes, colecionadores e apaixonados pelo tema das cidades da região.

A cidade também recebeu colecionadores de Goiânia, Curitiba, da grande São Paulo, e do sul de Minas Gerais, com réplicas de trem de carga, passageiros, bonde, metrô e até trem bala.

O Clemente Gomes fica na av. Olivio Gomes, 100, dentro do Parque da Cidade, em Santana. A entrada é gratuita.