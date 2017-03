agenda drama fraterno no teatro em s. josé

VIVER&

- 04:38

em cartaz



O texto de Neil LaBute é um drama com humor sarcástico; peça muito bem cotada pela crítica



São José recebe neste final de semana "O Bosque Soturno", no teatro Colinas. A peça teve sua estreia em Londres em 2011 e chegou a São Paulo em fevereiro deste ano.

O texto de Neil LaBute, encenado por Guta Ruiz e Pedro Bosnich, um drama com pitadas de sarcasmo sobre os conflitos entre irmãos -- Betty e Bobby-- que precisam superar as diferenças de personalidades e feridas antigas para resolver uma situação delicada.

Na trama, os dois estão presos em um chalé no meio da floresta, em uma noite fria e chuvosa quando se mostram, já adultos, repletos de conflitos e traumas não resolvidos.

O espetáculo é uma dos mais recentes de Neil LaBute, dramaturgo reconhecido pela profundidade e intensidade em suas peças. A montagem brasileira que foi adaptada e é dirigida por Otávio Martins.

Serviço.

A peça será encenada no sábado (25), às 21h, e domingo (26), às 19h. Os ingressos custam R$ 40 (inteira). O teatro Colinas fica na av. São João, 2.200.