Bruno Gagliasso, expandindo seus negócios, está como sócio de uma pousada em Fernando de Noronha.

Camila Pitanga está em férias na Globo. A sua escalação para um próximo trabalho, depois de ter feito "Velho Chico", só deve acontecer para o segundo semestre do ano que vem.

Direção da Band decidiu esperar o começo do ano, para tomar decisões sobre a nova programação. ..

...O problema da Band é o mesmo de todas as emissoras e de várias empresas, a preocupação com a economia...

... Todos entendem que é melhor esperar, para ver como é que vai ficar.

"Globo Repórter" também não será apresentado entre janeiro e março...

... Deve voltar ao ar só em abril, com a nova programação.

E outra: diante do acerto com a Warner, a Globo irá manter todos os seus horários de filmes

E o "Tela Quente" será aquele mais usado para os principais lançamentos.



bate - rebate



CANAL 1



Bem centrada

Depois do começo, quando a história se espalhou para os núcleos diferentes, "A Lei do Amor" de uns capítulos para cá tem concentrado a sua ação na trama principal. Para isso, o desaparecimento de alguns personagens acabou acontecendo.

Colaboração

O fato de Ricardo Linhares ter passado a colaborar com Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari não deve ser considerado um desprestígio para a dupla titular de "A Lei do Amor". Muitas vezes, a visão de alguém do lado de fora pode ter efeitos bem positivos. É o que tem acontecido.

Outra coisa

O Linhares, antes de ser um autor talentoso, é alguém do bem. A sua única intenção, agora no caso de "A Lei do Amor", é colaborar, como, aliás, vem fazendo com a conhecida sabedoria.

Bem variado

O "Tá no Ar", em nova temporada, vai seguir na mesma linha das edições anteriores, mas agora se servindo de algumas participações especiais. Claudia Raia e Regina Duarte, por exemplo.

Mais um

O Multishow já anuncia para o próximo ano mais uma temporada do "Vai que Cola". O desejo é manter a mesma equipe do programa, inclusive os redatores.

Tempo pela frente

No comecinho de janeiro agora, "A Força do Querer", de Glória Perez, estará completando seu primeiro mês de gravações. Evidente que neste período de festas, até porque os prazos jogam a favor, o elenco ganhou alguns dias de folga.

Mas ainda assim...

Dentro da Globo existem estimativas que "A Força do Querer" terá uma estreia das mais tranquilas, no que se refere a frente de capítulos. Serão ainda mais três meses cheios de gravação antes da estreia em abril.



A primeira temporada do "Adnight", do Marcelo Adnet, terminou no começo do mês e se não é possível dizer que foi mal, também não se pode falar de sucesso.

Um resultado apenas razoável, embora, até pela expectativa criada, se esperasse muito mais. O programa por aquilo que apresentou, com certeza divertiu mais o Adnet e os seus convidados do que o público.

Numa próxima série, alguns aspectos, que jogam inteiramente a seu favor, devem ser considerados e preservados. Como principal deles, a busca em se apresentar de maneira diferente dos vários late shows que hoje temos espalhados, aqui e lá fora, a maioria desgastada pelo tempo.

Na sua receita, no entanto, o que pode ter jogado contra, foi o exagero em alguns ingredientes. Teve dia que a desordem descambou a níveis além dos justificados e tolerados.

Que a experiência da primeira temporada sirva para apoiar a segunda em bases mais seguras e não tão exageradas. O "Adnight" tem que oferecer ao Adnet a oportunidade de ser uma figura que a televisão aberta não pode prescindir.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery