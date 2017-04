a 'velha e boa' xuxa de volta

VIVER&

A Band já tem acertado o nome de quem irá apresentar o seu reality de namoro. Ele só não é anunciado, porque ainda falta assinar o contrato. É provável que isto ocorra entre hoje e amanhã.

Ainda sobre a saída de Renata Braga da direção de jornalismo da Rede TV!, no Rio, o diretor geral da emissora Conrado Nobili não teve nada com isso...

... Esta coluna ficou devendo pedidos de desculpas a ele. Foi a Renata quem decidiu sair, por ter recebido convite da Band. O que é certo é certo.

O "Vídeo Show" registrou terça-feira recorde de audiência em São Paulo, com 13 pontos de média e 31% de participação. Devemos entender que também nesse caso, a Simba deu uma "mãozinha". Muita gente deixou de ver o programa "Balanço Geral".

Didi Wagner vai estrear com a Nova Zelândia, nova temporada do "Lugar Incomum". Segunda-feira, 18h30, no Multishow.

Alexandre Porpetone, da "Praça" e "PSS", gravou o programa da Lucimara Parisi. O bate-papo vai ao ar neste sábado, a partir do meio-dia, na Rede Brasil.

A fase de quartas de final da "Europa League" começa nesta quinta-feira, com a transmissão de Anderlecht e Manchester United pelo Esporte Interativo.

Início dos trabalhos às 15h15, direto do Constant Vanden Stock Stadium.





É o fim

Faço questão de repetir o alerta da Patrícia Kogut, dado em sua coluna de ontem: Alô, Polícia! Conta ela que um desses programas religiosos está vendendo lenços umedecidos com água do rio Jordão. Tem que pôr na cadeia

E aí?

Saiu a "lista do Fachin", muitos daqueles que já estavam na mira e sobre os quais pesavam desconfianças, foram enquadrados. Resta agora saber quando será feito algo parecido no campo das comunicações. Quando serão apuradas as tantas irregularidades que existem na venda de horários no rádio e televisão, para programas, dito, religiosos?

Complicado

Euforia e fanfarrice à parte, a audiência da Rede TV! tem apresentado números ainda mais desesperadores nos últimos dias. Está certo que o principal negócio dela não é fazer televisão, mas vender horário. Ainda assim, fica difícil saber em que estado ela vai sair depois do episódio com as operadoras.

Beijou a lona

Durante a transmissão da "Liga dos Campeões", terça, Juventus x Barcelona, a Rede TV! foi a nocaute. Olha os números com bola rolando, em São Paulo, entre 15h45 e 17h37: Globo: 13,1 pontos; SBT, 5,9; Band, 5,7; Record, 4,9; Cultura, 2,6; Gazeta, 1,4, e Rede TV!, 1,3.

E vamos combinar

Em boa parte do horário em questão, ou pelo menos durante uma hora e quinze dele, estava no ar o programa da Sonia Abrão. Que é um dos mais regulares em audiência da Rede TV!.

Ta-Talentosa

O "Lady Night", talk show da Tatá Werneck no Multishow, chegou chegando. Atingiu recorde de audiência na estreia, com a entrevistada Bruna Marquezine, e fez o site do canal bombar. E mais: já está tudo certo para uma segunda temporada do programa, a partir de julho.

É hoje

Chega ao fim, na noite desta quinta, a 17ª edição do "BBB", com todo barulho que tem direito. Não é por nada não, mas pelo andar da carruagem, tudo leva a crer num novo recorde no número de ligações. O programa atendeu tudo que dele se esperava.

Três tempos

Paralelo ao trabalho no teatro, com "Amor Humor", e na Record News - "Mãe é Tudo", Mônica Carvalho começou a filmar "Chapado de Cinza", sobre uma quadrilha de classe média alta de São Paulo, envolvida em contrabando do Paraguai. Uma personagem que planeja se tornar líder de uma quadrilha.

Música

Roberto Carlos está, desde ontem, com um novo EP de quatro faixas, à disposição nas lojas e parceiros digitais. Trabalho que inclui a trilha da novela "A Força do Querer", "Sereia", e o dueto com Jennifer Lopez, "Chegaste".



Uma vida que já é muito longa na televisão e até fora dela, com shows, discos, propaganda e outros do gênero, fizeram com que a Xuxa, como marca, viesse a se tornar muito forte e em alguns momentos até difícil de ser administrada pela Maria da Graça Meneghel.

Afinal, poucos, especialmente aqui no Brasil, conseguem suportar o peso de tantos anos na vitrine.

Passada a fase infantil, foram alguns, mas bem significativos, os tropeços na sua carreira, na Globo e depois na Record, por não acertar com um modelo de atração que se ajustasse a sua figura.

Mas como não há bem que nunca termine ou mal que sempre dure, o "Dancing Brasil", na Record, verifica-se, caiu do céu na sua vida. No ao vivo, da segunda-feira, quem assistiu viu, no bom sentido, a "velha e boa" Xuxa de volta.

Leve, solta, bonita e comunicativa, com o programa nas mãos, nem de longe fazendo lembrar a sua insegurança de tempos recentes.

É essa a Xuxa que todo o mundo gosta e parece que teve de volta.



