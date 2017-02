A falta do 'tal' bom senso

VIVER&

Boa palavra

Natuza Nery tem contribuído de maneira bem importante no noticiário político da GloboNews. Seu conhecimento de bastidores é muito bem passado didaticamente aos assinantes da emissora, sempre de forma simples e objetiva e em muitos momentos fazendo lembrar o saudoso jornalista Joelmir Beting.

Primeiro dia

Na semana passada, no primeiro encontro do apresentador Gugu Liberato com a sua nova equipe, ele se mostrou bem animado e pronto para iniciar os trabalhos de mais uma temporada de seu programa. Agora numa condição diferente, como artista contratado da Record, não mais sócio nos lucros e custos.

Pegadinha

Gugu, brincalhão, chegou anunciando para a produção que, após sair de uma reunião com a direção da casa, o seu programa passaria a ser diário. Só depois de longo e apavorante silêncio, esclareceu que tudo não passava de uma brincadeirinha. Vai continuar como era, semanal, exibição às quartas-feiras.

Confidencial

Um novo personagem vai aparecer nas últimas semanas de "Sol Nascente", na Globo, para tentar dar uma sacudida na novela. O tipo ainda está sendo desenvolvido pelos autores, mas a ideia é que a personagem seja interpretado por alguém do primeiro time da casa, em uma participação especial.

Gravando - 1

Depois das férias de janeiro, Angélica e Luciano Huck reiniciam já nesta semana as gravações dos seus programas na Globo. Ambos com promessas de lançamentos de novos quadros.

Gravando - 2

Desde a manhã de ontem, Ticiana Villas Boas passou a acelerar as gravações do próximo "Duelo de Mães", em sua segunda temporada no SBT. Participações de Ana Vilela, Gretchen, Simony e blogueiras. Estreia em março.

Homenagem - 1

Nesta terça-feira às 11 h, no CineSesc, em São Paulo, haverá sessão especial de projeção de dois episódios da série "A Grande Viagem", exibida pela TV Brasil às sextas-feiras, às 20h30, com reprise aos domingos. Na oportunidade, haverá uma homenagem a Umberto Magnani.

Homenagem - 2

"A Grande Viagem" conta a história do menino Lipe (Léo Palhano) e do Vovô Mário (Magnani) que começa a apresentar os primeiros sinais do Mal de Alzheimer. Junto com a menina Tel (Lara Boldorini), Lipe viaja pelas memórias do vovô.

Celulari volta pegador

Edson Celulari aguarda a volta do diretor Rogério Gomes ao Rio para iniciar participação nas gravações de "A Força do Querer". Dantas é um tipo que busca reconhecimento no trabalho e gosta de jovens mulheres.

Ajustes

Globo e Record parece que combinaram. As duas estão reduzindo ao máximo os contratos de longa duração com atores. Alguns, acostumados ao antigo sistema, estão encontrando sérias dificuldades em se ajustar aos tempos de agora.



O liga e desliga do canal FOX na Sky é só mais um round na luta entre as emissoras e as operadoras, com consequências que sempre acabam na conta do pobre assinante.

Porque as partes envolvidas não chegaram a um acordo, em torno do que uma tem que receber e a outra pagar. E é ele quem, para variar, vai sair no prejuízo.

Amanhã tem o jogo exclusivo do Botafogo, pela Libertadores, na FOX e, na quinta-feira, uma partida decisiva para o Vasco na Copa do Brasil.

Isso sem contar a estreia de nova temporada da série "The Walking Dead" na semana que vem, do "Simpsons", além de outras séries e filmes.

No momento da compra de qualquer um dos muitos pacotes, com toda certeza nenhuma informação é passada a ninguém sobre a possibilidade de perder tudo isso.

O que se verifica, em meio a este episódio, é a total falta de bom senso, com a forte possibilidade de todos saírem perdendo. Deve ser vista até como natural a inevitável debandada dos assinantes da Sky para outras operadoras.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery