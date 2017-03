92% de s.paulo receberá sinal

VIVER&

- 04:39





"Mulheres Alteradas, de Caco Galhardo, será filmado em junho na Bahia, com direção de Luís Pinheiro. No elenco, Deborah Secco, Sérgio Guizé, Maurício Machado e Luciana Paes.

Com transmissão da Band, começa dia 27 de abril em Nassau, nas Bahamas, a 19ª edição da Copa do Mundo de Futebol de Areia. Brasil dentro.

Ainda no futebol, o Mundial Sub-20 Masculino, também com transmissão da Band, terá início em 20 de maio na Coreia do Sul. Brasil fora...

... Tudo isso, e mais um pouco, será anunciado no evento da Band, num restaurante do shopping Cidade Jardim, em São Paulo, nesta quarta-feira.

Os nomes ainda não são conhecidos, mas a Record pretende acertar com três atores, em cartaz em "A Lei do Amor", para o elenco de "Apocalipse". Eles não terão mais compromisso na Globo com o final da novela.



bate - rebate



CANAL 1



Horário marcado

O desligamento do analógico na cidade de São Paulo e nas outras 38 da região metropolitana está marcado para acontecer às 23h59 desta quarta-feira. Ainda durante todo o dia de hoje, as emissoras irão abrir espaços em suas programações para chamar atenção sobre isso.

Novela do Walcyr

"O Outro Lado do Paraíso" é o título escolhido e definitivo da nova novela do Walcyr Carrasco na Globo. É aquela que, na fila das 21h, irá substituir "A Força do Querer", da Glória Perez.

Em vias de

A Globo ainda aguarda uma resposta de Carolina Dieckmann, convidada por Walcyr Carrasco e Mauro Mendonça Filho, para o elenco de "O Outro Lado do Paraíso". O problema é que ela está, com marido e filhos, morando fora do Brasil. Dizem, no entanto, que são boas as chances de ela fazer.

Avaliação

Além do "Popstar", aos domingos, a direção da Globo estuda um novo projeto para Fernanda Lima tocar, semanalmente, a noite. Pelo andar da carruagem, desta vez, o "Amor & Sexo" vai mesmo para o chuveirinho.

Ponto 1

Giovanna Lancellotti, recém-saída de "Sol Nascente" (Globo), foi a aprovada pelo diretor Jayme Monjardim como uma das protagonistas de "Tempo de Amar", próxima novela das seis. Foi ela a escolhida para o papel que Bruna Marquezine não aceitou.

Ponto 2

Ao contrário do informado, Sophia Abrahão não chegou a fazer testes para "Tempo de Amar". Isso porque ela está focada agora no "Vídeo Show" e durante abril substituirá Joaquim Lopes na apresentação. Além disso, investe na carreira musical.



Ainda sobre o desligamento do sinal analógico em São Paulo, como fato mais importante da televisão nesses últimos tempos, é preciso considerar que a pesquisa do Ibope Inteligência foi realizada 15 dias antes da sua divulgação nesta última segunda-feira (27). Acredita-se que, data hoje, ao contrário dos 90% informados, seguramente 92% dos domicílios paulistanos e das 38 cidades da região metropolitana estão habilitados para receber o digital.

Além da intensificação da campanha por parte das emissoras, novos conversores foram distribuídos ao longo deste período, o que nos leva a ter a certeza que diminuiu de maneira bem considerável o número de pessoas que vai ficar sem ver TV a partir de hoje.

Por outro lado, ainda existem 700 mil famílias do Bolsa Família e outros programas sociais que ainda não retiraram os seus conversores.

Em Brasília, como exemplo, foi atingida a marca de 99% de habilitação ao digital 30 dias após o desligamento do analógico. Existe a certeza que, em São Paulo, este mesmo fato irá se repetir.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery