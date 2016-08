Tite comanda primeiro treino da Seleção Brasileira em solo equatoriano

ESPORTES

Os jogadores da Seleção Brasileira realizaram ontem à noite o primeiro treino sob o comando do técnico Tite, visando a partida da próxima quinta-feira, às 18h, contra o Equador, no estádio Olímpico do Quito, pela sétima rodada da primeira fase das Eliminatórias Sul-Americanas.



Na próxima terça-feira, dia 6, a equipe nacional recebe a Colômbia, às 21h45, na Arena Amazônia, em Manaus.



Em sexto lugar, com apenas nove pontos, a equipe canarinho estaria fora da próxima Copa, em 2018, se a seletiva terminasse hoje.



Agora, porém, o time tem ânimo renovado por duas vertentes: a estreia de Tite, no lugar de Dunga, e a conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, na semana passada, embora no segundo caso tenha sido o time comandado por Rogério Micale e sem a presença da maioria dos jogadores que estão no Equador.



Expectativa. A maioria dos jogadores se apresentou ao técnico Tite na madrugada de sábado para domingo. Ontem à tarde, mais alguns atletas se juntaram ao grupo.

Entre eles, o atacante Gabriel Jesus, do Palmeiras, e já vendido para o Manchester City, da Inglaterra.



"Claro que fico honrado com essa camisa que muitos craques já vestiram, mas me sentiria feliz com qualquer número. Mais importante é destacar o quanto estou feliz com essa convocação e dizer que não vejo a hora de mostrar o futebol que me trouxe até aqui", disse o caçula do grupo com um sorriso estampado no rosto, em entrevista ao site oficial da CBF.



Além dele, o goleiro Marcelo Grohe e o lateral Rafael Carioca também se apresentaram ontem à tarde. Assim, participaram apenas das atividades físicas no primeiro dia de treinamento.



Situação. Entre os dez países que disputam as Eliminatórias, quatro se classificam diretamente para o próximo Mundial. O quinto colocado ainda ganha o direito de disputar a repescagem contra uma equipe da Oceania.







Neymar, mais uma vez, é o camisa 10



Gabriel Jesus parece ter chego com moral em sua primeira convocação para a Seleção Brasileira principal. Ontem à tarde, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou a numeração oficial dos atletas para os dois jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e o palmeirense ganhou a camisa 9 amarelinha pela primeira vez.



Já os outros convocados que atuam no Brasil ficaram com a numeração "reserva", à exceção do volante Rafael Carioca, do Atlético-MG, que usará o número 7. Marcelo Grohe e Geromel, do Grêmio, Lucas Lima, do Santos, Fagner, do Corinthians e Weverton, do Atlético-PR, usarão os números 12, 14, 20,22 e 23, respectivamente.



Neymar. O astro do Barcelona, mais uma vez, ficou com a camisa 10 da seleção brasileira. O atacante é sempre uma das principais esperanças do Brasil nas partidas.