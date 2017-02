Tigre visita a Matonense em busca da 2ª vitória

ESPORTES

- 15:22

Marcos Eduardo Carvalho

Sâo José dos Campos



O São José dos Campos tenta se aproveitar da crise vivida pela Matonense para conquistar a segunda vitória consecutiva, e fora de casa, no Campeonato Paulista da Série A-3. O Tigre do Vale entra em campo hoje, às 16h, no estádio Dr. Hudson Buck Ferreira, em Matão, pela terceira rodada da competição



O time da região, comandado pelo técnico Paulo Campos, vem animado pela vitória fora de casa sobre o Catanduvense por 2 a 0, domingo passado, em São José do Rio Preto, após estrear com derrota diante dos torcedores contra o Monte Azul, por 1 a 0.



Já a Matonense vem de derrota em casa por 3 a 1 para o Comercial e demitiu o técnico João Martins. No lugar dele, a diretoria anunciou Lelo, ex-Linense, para o lugar.

O time da casa está na mesma situação do São José dos Campos, com uma vitória e uma derrota no torneio.



O time. Para a partida de logo mais, o técnico do Tigre do Vale não deve fazer alterações, já que o elenco correspondeu na vitória fora de casa no domingo e, ainda por cima, não tem nenhum problema de lesão ou suspensão.