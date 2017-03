Tigre tenta sair da zona de rebaixamento

ESPORTES

O São José dos Campos tenta sair da zona de rebaixamento no Campeonato Paulista da Série A-3 e, para isso, precisa de um bom resultado hoje, contra o Rio Branco, no estádio Décio Vitta, às 20h, pela nona rodada da primeira fase da competição estadual.



O Tigre do Vale, comandado pelo técnico Paulo Campos, tenta se apegar ao bom aproveitamento fora de casa, pois como mandante conquistou apenas um ponto entre os 12 possíveis. Já como visitante, foram nove pontos conquistados em 12 possível até agora.



A equipe da região está em 16º lugar, com dez pontos ganhos. Os seis últimos colocados entre os 20 participantes serão rebaixados para a Quarta Divisão em 2018.

Por outro lado, como o torneio ainda está embolado, o São José dos Campos está apenas três pontos atrás da Portuguesa Santista, a oitava colocada, e primeiro time dentro da zona de classificação para a segunda fase do torneio.



O rival. O Rio Branco cumpre boa campanha e está em quinto lugar na classificação, com 14 pontos conquistados até agora, além de vir de vitória fora de casa por 2 a 1 contra o Noroeste.