Tigre do Vale tenta reação contra o Água Santa de Diadema

ESPORTES

- 12:30

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos



Único time da região em atividade no segundo semestre, o São José dos Campos tenta driblar a má fase neste domingo, quando recebe o Água Santa de Diadema, às 16h, no estádio Martins Pereira.



A partida é válida pela oitava rodada da primeira fase da Copa Paulista. O Tigre do Vale é último colocado do grupo 4, com quatro pontos ganhos entre os seis participantes. Já o time da Grande São Paulo tem o dobro da pontuação e aparece na quarta colocação, dentro da zona de classificação para a segunda fase.



Expectativa. No São José dos Campos, apesar da fase ruim, o discurso é de esperança na recuperação. "Como profissionais que somos temos que buscar os resultados, só nos restam três partidas e vamos tentar encaixar a primeira vitória para buscar as duas restantes", disse o técnico Álvaro Gaia, através da assessoria de imprensa do clube.



"Agora é uma final para nós, viemos de derrotas mas estamos melhor do que nos outros jogos", afirmou o capitão e goleiro do Tigre, Marcelo Bonan, também pela assessoria.